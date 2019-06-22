Capixabas ficam em 2º lugar em Concerto de Gala no Pantheon, em Roma

Dupla de coro capixaba formada por Rafael Simas e Max Carvalho Crédito: Divulgação

Uma dupla de coro capixaba representou o Brasil no “Chorus Inside Summer”, em Roma, na Itália, nesta semana. O evento é uma competição de corais do mundo inteiro e foi realizado no histórico Panteão de Roma. Moradores de Cariacica, Rafael Simas e Max Carvalho conquistaram o 2º lugar na competição.

A dupla foi a única da América Latina a se classificar para participar do festival internacional. Max (maestro e pianista) e Rafael (vocalista) ficaram extremamente emocionados ao saberem que iriam se apresentar no Panteão italiano representando o Brasil.