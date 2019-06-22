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Capixabas no mundo

Capixabas ficam em 2º lugar em Concerto de Gala no Pantheon, em Roma

A dupla foi a única da América Latina a se classificar para participar do festival internacional

Publicado em 22 de Junho de 2019 às 14:22

Publicado em 

22 jun 2019 às 14:22
Dupla de coro capixaba formada por Rafael Simas e Max Carvalho Crédito: Divulgação
Uma dupla de coro capixaba representou o Brasil no “Chorus Inside Summer”, em Roma, na Itália, nesta semana. O evento é uma competição de corais do mundo inteiro e foi realizado no histórico Panteão de Roma. Moradores de Cariacica, Rafael Simas e Max Carvalho conquistaram o 2º lugar na competição.
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A dupla foi a única da América Latina a se classificar para participar do festival internacional. Max (maestro e pianista) e Rafael (vocalista) ficaram extremamente emocionados ao saberem que iriam se apresentar no Panteão italiano representando o Brasil.
> Rebolado de capixaba Nyelzinho chama atenção de MC Pocahontas
"Estar num evento internacional, representando o Brasil, foi uma emoção indescritível. E conquistar o segundo lugar entre grupos da Rússia, Ucrânia, Hungria, Polônia e Itália foi um sonho realizado. Saímos daqui de Cariacica já se sentindo vitoriosos por poder representar nossa cidade num evento desta magnitude. Fomos em uma pequena comitiva que nos acompanhou durante uma semana que estivemos na Itália”.

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