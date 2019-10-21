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Vila Velha e Guarapari

Bailarina rouba a cena com poses incríveis de pole dance no ES

A professora de pole dance Isadora Guimarães, de 23 anos, chamou atenção ao postar fotos em poses da dança em postes de Guarapari

Publicado em 21 de Outubro de 2019 às 15:08

Michelli Boza

Michelli Boza

Publicado em 

21 out 2019 às 15:08
A professora de pole dance Isadora Guimarães, de 23 anos, em Guarapari Crédito: Reprodução/Instagram
Em uma mistura de arte, desenvoltura, força e beleza, a professora de pole dance e bailarina Isadora Guimarães Carneiro, de 23 anos, chamou atenção nas ruas de Guarapari e Vila Velha, ao posar para fotos em alguns postes em poses da modalidade e também de ioga e balé, que praticou durante 12 anos.
Isadora foi mais escolhida pela dança do que a escolheu, já que teve de começar o balé devido a uma frouxidão ligamentar na perna quando criança e, por indicação médica, para solucionar o problema, a mãe a iniciou no balé, onde pegou gosto pela coisa e não parou mais.
Há pouco mais de um ano e meio, ela, que já havia buscado sobre pole dance antes, resolveu ir em uma aula experimental, em Vila Velha, e iniciou o estudo do esporte, até virar professora.
A professora de pole dance Isadora Guimarães, de 23 anos, em Guarapari Crédito: Reprodução/Instagram
"Tem muitos movimentos que exigem força e flexibilidade. Tem muitos exercícios que também são feitos no solo, principalmente para ganhar força. Quando eu comecei o pole, eu já tinha a bagagem da força por causa do balé, mas qualquer pessoa que quiser tentar, vai conseguir, porque a força se constrói", explica.
Sempre ligada também em fotografia, a professora de pole dance diz que já costumava fazer poses de ioga e balé em outros cenários durante viagens e que depois que aprendeu as poses do pole dance, começou a misturar.
"Depois do pole eu comecei a ver algumas partes legais da cidade e eu queria adaptar para as poses. Eu acho a beleza da cidade incrível (Guarapari e Vila Velha) e sempre que eu tenho que fazer fotos, eu paro o carro mesmo e até meu namorado indica lugares que ele acha legal", conta.
Isadora, entretanto, conta que quando começou as fotos e também após sair na mídia, sofreu algumas críticas. As pessoas chegaram a falar que ela poderia estar degradando os postes, mas ela explica que faz uma análise rápida da estrutura e, também, diz que as fotos são rápidas e que ela faz apenas as poses, e não todo o movimento.
A professora de poledance Isadora Guimarães, de 23 anos, em Guarapari Crédito: Reprodução/Instagram
"Tive comentários negativos, falando que é por isso que os postes quebram. Mas eu sempre testo pra ver se o poste está firme, e eu não vou fazer os movimentos, só a pose para a foto, então é rápido. Mas tem mais comentários positivos do que negativos. E é bom ver os comentários positivos e que a arte prevalece", conta.
Para finalizar, a professora de pole dance explica que é importante mostrar a dança, e agora o esporte, como algo além dos comentários pejorativos e até mesmo da visão apenas para a sensualidade.
"Eu sempre costumo falar que o pole não é só o sensual e pejorativo, mas tem várias vertentes. Tem para criança, para homem, tem pole dance para todo mundo. Só que ele ainda não é tão conhecido, mas caminhamos para que apareça como exercício, além de empoderamento, força e um time que acaba gerando amizades", conclui Isadora.

Poledance

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