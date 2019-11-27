Igreja dos Reis Magos será reaberta na próxima segunda-feira (2)

Data: 27/11/2019 - ES - Serra - Igreja dos Reis Magos, em Nova Almeida - Editoria: Cidades - Foto: Ricardo Medeiros - GZ Crédito: Ricardo Medeiros

Uma das construções mais antigas e rústicas do país e um dos principais pontos turísticos do Espírito Santo, a Igreja e Residência dos Reis Magos, localizada no município de Nova Almeida, na Serra, já tem data para sua reabertura. Após um ano de trabalhos de restauração, a igreja tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) será reaberta numa cerimônia para a comunidade no dia 2 de dezembro, às 14h30.

"A abertura está confirmada para o dia 2, a não ser que aconteça alguma coisa como a previsão de chuvas", alerta o secretário de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer da Serra, Alexandre Motta. Estão previstas as participações do Ministro do Turismo, Marcelo álvaro Antônio, a presidente do Iphan, Kátia Bogéa, e o governador Renato Casagrande.

Igreja dos Reis Magos, em Nova Almeida, recebe os últimos retoques Crédito: Ricardo Medeiros

A igreja foi construída na segunda metade do século XVI e abriga uma das primeiras pinturas a óleo sobre madeira feitas no Brasil. O quadro Adoração dos Reis Magos, com a imagem de Nossa Senhora e do menino Jesus nos braços, passou por processo de higienização durante a reforma.

Foram investidos R$ 720 mil do Iphan que resultaram em reparos no telhado, alvenarias, pisos, forros e substituição de equipamentos elétricos e hidráulicos. Além do Iphan, a Prefeitura da Serra investiu mais R$ 150 mil na reforma.

"Restauramos os sinos da igreja, de acordo com as normas do Iphan, que estarão funcionando na inauguração da igreja", destaca o secretário.

Agora, a prefeitura espera um aumento no número de visitantes, pelo menos no período de férias. "Este é o segundo ponto turístico de maior visitação no Espírito Santo. Recebemos 2 mil turistas por mês quando entramos nas férias. Com esta reestruturação, as pessoas já estão procurando saber sobre a reabertura. Assim, a expectativa é recebermos 3,5 mil visitantes por mês neste período turístico, que vai de dezembro a fevereiro", detalha Motta.

A Igreja dos Reis Magos ficará aberta das 8h às 17h, de segunda a quinta-feira. De sexta a domingo, a visitação será estendida no períoro de férias. "De sexta a domingo, a tendência é que a gente estenda o horário de visitação devido ao fluxo turístico no município. Com a demanda de ser o segundo ponto turístico mais visitado do ES, queremos ampliar a visitação em uma hora e meia. Assim, a igreja estará aberta das 7h30 às 18h nestes dias", explica Motta.

Igreja dos Reis Magos, em Nova Almeida Crédito: Ricardo Medeiros

O prefeito da Serra, Audifax Barcelos, destacou que a obra de conservação tem como objetivo garantir a manutenção e a proteção dos elementos arquitetônicos e artísticos do patrimônio cultural. A prefeitura fez sua parte contribuindo na restauração para que esse bem tão importante seja conhecido e cuidado por toda a comunidade e os turistas que visitam a cidade, destacou.

Jesuítas e o patrimônio cultural brasileiro

No Espírito Santo, são quatro os bens de origem jesuítica considerados Patrimônio Nacional: a Igreja de Nossa Senhora da Assunção e Residência, em Anchieta; a Igreja de Nossa Senhora da Conceição, em Guarapari; a Igreja e Residência dos Reis Magos, na Serra; e a Igreja de Nossa Senhora da Ajuda, em Viana.