Igreja dos Reis Magos será reaberta na próxima segunda-feira (2)

Uma das construções mais antigas e rústicas do país e um dos principais pontos turísticos do Espírito Santo, a Igreja e Residência dos Reis Magos, localizada no município de Nova Almeida, na Serra, já tem data para sua reabertura. Após um ano de trabalhos de restauração, a igreja tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) será reaberta numa cerimônia para a comunidade no dia 2 de dezembro, às 14h30.
"A abertura está confirmada para o dia 2, a não ser que aconteça alguma coisa como a previsão de chuvas", alerta o secretário de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer da Serra, Alexandre Motta. Estão previstas as participações do Ministro do Turismo, Marcelo álvaro Antônio, a presidente do Iphan, Kátia Bogéa, e o governador Renato Casagrande.
A igreja foi construída na segunda metade do século XVI e abriga uma das primeiras pinturas a óleo sobre madeira feitas no Brasil. O quadro Adoração dos Reis Magos, com a imagem de Nossa Senhora e do menino Jesus nos braços, passou por processo de higienização durante a reforma.
Foram investidos R$ 720 mil do Iphan que resultaram em reparos no telhado, alvenarias, pisos, forros e substituição de equipamentos elétricos e hidráulicos. Além do Iphan, a Prefeitura da Serra investiu mais R$ 150 mil na reforma.
"Restauramos os sinos da igreja, de acordo com as normas do Iphan, que estarão funcionando na inauguração da igreja", destaca o secretário.
Agora, a prefeitura espera um aumento no número de visitantes, pelo menos no período de férias. "Este é o segundo ponto turístico de maior visitação no Espírito Santo. Recebemos 2 mil turistas por mês quando entramos nas férias. Com esta reestruturação, as pessoas já estão procurando saber sobre a reabertura. Assim, a expectativa é recebermos 3,5 mil visitantes por mês neste período turístico, que vai de dezembro a fevereiro", detalha Motta.
A Igreja dos Reis Magos ficará aberta das 8h às 17h, de segunda a quinta-feira. De sexta a domingo, a visitação será estendida no períoro de férias. "De sexta a domingo, a tendência é que a gente estenda o horário de visitação devido ao fluxo turístico no município. Com a demanda de ser o segundo ponto turístico mais visitado do ES, queremos ampliar a visitação em uma hora e meia. Assim, a igreja estará aberta das 7h30 às 18h nestes dias", explica Motta.
O prefeito da Serra, Audifax Barcelos, destacou que a obra de conservação tem como objetivo garantir a manutenção e a proteção dos elementos arquitetônicos e artísticos do patrimônio cultural. A prefeitura fez sua parte contribuindo na restauração para que esse bem tão importante seja conhecido e cuidado por toda a comunidade e os turistas que visitam a cidade, destacou.
Jesuítas e o patrimônio cultural brasileiro
No Espírito Santo, são quatro os bens de origem jesuítica considerados Patrimônio Nacional: a Igreja de Nossa Senhora da Assunção e Residência, em Anchieta; a Igreja de Nossa Senhora da Conceição, em Guarapari; a Igreja e Residência dos Reis Magos, na Serra; e a Igreja de Nossa Senhora da Ajuda, em Viana.
Além desses, existem outros três bens tombados pelo Conselho Estadual de Cultura: a Igreja de São João de Carapina, na Serra; a Igreja de Nossa Senhora das Neves, em Presidente Kennedy; e o Palácio Anchieta, em Vitória. Contudo, entre os vários aldeamentos jesuítas por todo o Brasil, a dos Reis Magos impressiona por ser um dos poucos conjuntos sem muitas alterações ao longo de quatro séculos.