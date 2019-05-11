Ladrões invadem Igreja dos Reis Magos e roubam equipamentos

A Igreja dos Reis Magos está sendo restaurada pelo Iphan. Crédito: Gazeta Online

A Igreja dos Reis Magos, tombada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), foi alvo de ladrões na manhã de quinta-feira. Segundo a polícia, os bandidos levaram da empresa que está restaurando o templo, em Nova Almeida, um notebook e uma serra-mármore, além da central de alarme da igreja. Por sorte, todas as peças sacras e objetos litúrgicos estão guardados em outro local.

A surpresa

O supervisor da obra chegou ao local por volta das 5 horas da manhã e percebeu que uma caixa de ligação de passagem do sistema de alarmes havia sido removida e seus fios, cortados. Quando o funcionário entrou na igreja, ele viu portas arrombadas em outros pontos. A perícia da Polícia Civil foi acionada.

Poema do Amor

Eu tinha a Marcela

Me tiraram o mar

Sobrou a cela.

* Autor: Temer

Só pensam naquilo

Alguns pedidos de eleitores que chegam aos deputados estaduais são surpreendentes. Todo dia tem alguém que pede dinheiro. Mas há quem solicite lajota e até prótese peniana.

O remédio

Leitora e usuária de ônibus conta que um novo produto anda sendo muito oferecido nos terminais do Transcol: a pomada “canela de velho”. Ela cura tudo, mas é boa, principalmente, para as pernas.

O problema

“Só mesmo assim para o passageiro conseguir ficar horas nas filas dos ônibus com saúde e ainda ir em pé no coletivo. Haja canela e paciência”, desabafa a moça.

Amor violento

A mesma passageira conta que dia desses foi atingida duas vezes por uma sacola de compras porque um casal, que estava em pé ao lado dela, tentava encontrar uma posição para ficar abraçado no ônibus lotado.

Amor violento 2

“Nada contra o amor, demonstrado nas suas mais diversas formas e lugares. Mas fala sério...”.

Nem tudo...

Ontem, na fila de uma lotérica, leitor foi abordado por um homem que se identificou como motorista de aplicativo. Alegando pressa, o condutor saiu da fila (era o 3º) e pediu para o desconhecido pagar uma conta. Deixou dinheiro para o boleto (R$ 270.

...Está perdido

O motorista deixou seu contato telefônico, pediu para o apostador enviar o comprovante de pagamento e não pediu o contato do leitor. O boleto foi pago e o comprovante enviado. Uma prova de confiança mútua na humanidade e de honestidade.

Rico e fujão

Se algum conhecido seu desaparecer subitamente na noite de hoje, pode ser que ele seja o mais novo milionário da Mega-Sena.

Melhor prevenir

Com o novo decreto de Bolsonaro que permite que parlamentares possam ter porte de arma, já tem presidente de Câmara querendo instalar detector de metais para flagrar colega que tentar entrar armado em plenário.

Mãe culta

Um café, um restaurante/bar e a Editora Cousa se uniram e amanhã, no Centro de Vitória, vão sortear livros para as mães no almoço dedicado a elas.

O guru do governador

Na abertura do Planejamento Estratégico, o governador Casagrande disse que acabou de ler dois livros de Yuval Noah Harari e que tirou boas lições. Destacou que o autor, em “Homo Deus”, afirma que existem hoje duas agendas – a dos palácios e a dos barracos. E que o governo precisa conciliar as duas.

O guru do governador 2

A dos palácios, ressalta Casagrande, é a que trata da engenharia genética, da inteligência artificial; e a dos barracos tem como foco a fome, a educação para todos e a saúde da população. O outro livro do autor israelense lido pelo governador é “21 lições para o século 21”.

Incomparável

Em tempo: é muito melhor ser inspirado por Yuval Noah Harari do que por Olavo de Carvalho

Alô, colunista!

O “Alô” da coluna de ontem citou uma cidade errada: foi Marataízes, e não Itapemirim, onde foi realizada a operação do Ministério Público e da polícia contra a corrupção.

Alô, Leão!