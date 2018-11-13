Patrimônio histórico, Igreja dos Reis Magos será restaurada na Serra

A Igreja de Reis Magos, em Nova Almeida, foi tombada pelo patrimônio histórico nacional em 1947. Crédito: Gazeta Online

Um dos bens culturais mais preciosos do Espírito Santo vai ser restaurado. A Igreja e Residência dos Reis Magos, em Nova Almeida, na Serra, construída entre 1580 e 1615, receberá investimentos de, aproximadamente, R$ 720 mil do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan).

A ordem de serviço será assinada na próxima quarta-feira (14), às 10 horas, pela presidente do Iphan, Kátia Bogéa, em cerimônia que contará com a presença do governador do Espírito Santo, Paulo Hartung, e do prefeito da Serra, Audifax Barcelos. A obra está prevista para ficar pronta em dez meses.

Serão realizadas ações no telhado, nas alvenarias, nas esquadrias, pisos, forros e substituição de equipamentos hidráulicos. Também será feita a recomposição de piso do pátio e da Igreja, a substituição de elementos elétricos e a realização de intervenções em elementos artísticos, como, por exemplo, a higienização mecânica do quadro Adoração dos Reis Magos.

O prefeito Audifax Barcelos destaca a importância do patrimônio. A Igreja e Residência dos Reis Magos é um dos mais importantes símbolos do Estado e da Serra. É o segundo ponto turístico mais visitado do Espírito Santo. Além de ajudar a contar parte da história da cidade, atrai visitantes e gera renda para o município. A conservação desse patrimônio é um marco e deve ser comemorada.

A presidente do Instituto, Kátia Bogéa, destaca que a igreja é um dos símbolos da presença jesuíta no Brasil. Essa edificação secular, por sua excepcionalidade, está inscrita nos livros de Belas Artes e Histórico. Manter viva essa memória exige permanente atenção por parte de toda a comunidade e dos poderes públicos, afirma.

A obra de conservação que será iniciada tem como objetivo garantir a manutenção e a proteção dos elementos arquitetônicos e artísticos do patrimônio cultural tombado pelo Iphan em 1943, para que o bem possa ser usufruído por toda a comunidade e pelos turistas que visitam a cidade.

Jesuítas e o patrimônio cultural brasileiro

Criado em 1937, com a finalidade de promover a preservação do patrimônio cultural do Brasil, o Iphan incluiu o expressivo legado jesuítico em suas primeiras ações de proteção e conservação. Foram onze tombamentos logo em 1938, entre os quais a Catedral Basílica de Salvador (BA), o Seminário de Olinda (PE), a Capela de São Pedro dAldeia (RJ), o antigo Colégio de Paranaguá (PR) e as ruínas da igreja de São Miguel (RS). Paralelamente aos acautelamentos pioneiros, foram realizados detalhados estudos sobre a contribuição dos jesuítas nas artes plásticas e arquitetura.

No Espírito Santo, são quatro os bens de origem jesuítica considerados Patrimônio Nacional: a Igreja de Nossa Senhora da Assunção e Residência, em Anchieta; a Igreja de Nossa Senhora da Conceição, em Guarapari; a Igreja e Residência dos Reis Magos, na Serra; e a Igreja de Nossa Senhora da Ajuda, em Viana.

Além desses, existem outros três bens tombados pelo Conselho Estadual de Cultura: a Igreja de São João de Carapina, na Serra; a Igreja de Nossa Senhora das Neves, em Presidente Kennedy; e o Palácio Anchieta, em Vitória. Contudo, entre os vários aldeamentos jesuítas por todo o Brasil, a dos Reis Magos impressiona por ser um dos poucos conjuntos sem muitas alterações ao longo de quatro séculos.