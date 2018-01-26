Patrimônio cultural, Igreja dos Reis Magos respira história e cultura

Com aproximadamente 25 mil visitantes por ano, a Igreja dos Reis Magos, em Nova Almeida, na Serra, é o segundo ponto turístico religioso mais visitado do Espírito Santo, atrás apenas do Convento da Penha, em Vila Velha. A igreja, inaugurada no dia 6 de janeiro de 1615, foi registrada como patrimônio cultural brasileiro em 1943 pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan).
Apesar de ter sido inaugurada no dia 6 de janeiro, dia em que, segundo as crenças católicas, se comemora a visita dos Reis Magos ao menino Jesus, os festejos na igreja acontecem no dia 20 de janeiro, data em homenagem a São Sebastião, padroeiro do templo, e também São Benedito. Na ocasião, é erguido um mastro para celebrar os santos.
CONSTRUÇÃO
O folclorista Teodorico Boa Morte relata os aspectos históricos e arquitetônicos, que fazem com que o monumento se torne ainda mais especial e único.
De acordo Teodorico, que ajudou em pesquisas realizadas no local, índios das tribos Tupiniquim e Temiminós cerca de 2.000 índios viviam na localidade, na época ajudaram a construir a igreja que serviria como local de doutrina, culto e moradia para os jesuítas.
As paredes da construção são de pedras de recife, firmadas com argamassa de barro, areia, cal de conchas e óleo de baleia.O folclorista afirma, ainda, que, em escavações realizadas durante reformas, foram
encontradas ossadas no jardim central do monumento e no altar da igreja.
Foram encontradas ossadas no jardim central, então se deduz que era um cemitério. E também alguns ossos no altar mor, mas, na época, era comum enterrar padres no altar, explica.
DETALHES
A Igreja dos Reis Magos ainda possui muitos aspectos intactos da época em que foi erguida. O teto, como diz o folclorista Teodorico Boa Morte, foi construído para lembrar o fundo de um navio. O altar possui uma pintura a óleo dos Reis Magos que, de acordo com pesquisas, pode ser o primeiro quadro a óleo pintado no Brasil.
O retábulo estrutura ornamental em madeira talhada , também no altar principal, representa, de acordo com Boa Morte, a fauna local. Há detalhes de folhas, cipós e flores. E, no espaço da Igreja, há várias esculturas em madeira maciça representando os reis magos e alguns animais exóticos. Ainda, em alguns pontos da estrutura, é possível ver como foi montada a parede na época.
CADEIA
Com a saída dos jesuítas do Brasil, durante algum tempo, parte da igreja foi usada como Câmara e Cadeia Pública, e ainda há resquícios da história no local. Os moradores afirmam que um túnel, construído para escapar da cela, existe abaixo da igreja, e leva até à beira-mar. Nada foi encontrado durante as pesquisas, segundo o folclorista Teodorico Boa Morte.
Tem gente que chega aqui falando que avós ou conhecidos garantem que já viram o túnel. Eu falo para me mostrar também, por que até agora não achamos nada, brinca.
Com tanta história em um local só, vale a pena conferir de perto todos os detalhes da construção e uma vista espetacular da praia e da vila de Nova Almeida. Além de tudo, para quem é religioso, ainda acontecem celebrações na igreja todos os domingos às 19h30. Boa viagem!