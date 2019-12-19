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Belo Horizonte

Mineiro curado de câncer terminal morre após sofrer acidente em casa

Vamberto Luiz de Castro foi curado com a terapia genética quando estava em estado terminal há 2 meses
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 dez 2019 às 09:17

Publicado em 19 de Dezembro de 2019 às 09:17

Vamberto Luiz de Castro, de 64 anos, foi curado de câncer em estado terminal com tratamento inédito na América Latina e morreu após um acidente Crédito: Vamberto de Castro/Arquivo pessoal
Famoso por ter sido curado de um câncer terminal, o funcionário público mineiro Vamberto Luiz de Castro, de 64 anos, sofreu um acidente em casa, em Belo Horizonte, no último dia 11 de dezembro, e morreu após um traumatismo craniano.
Segundo informações do jornal O Tempo, a Polícia Civil disse que somente após o laudo do exame de necropsia será possível saber se há ou não indícios de violência na morte. O laudo ficará pronto em até 30 dias.

O CASO

Castro passou por um tratamento experimental já que não respondia a nenhum dos tratamentos convencionais usados contra a doença. Após a terapia, ele apresentou a remissão do câncer.
Vamberto, 62, era  funcionário público aposentado de BH e sofria de um linfoma terminal Crédito: Hugo Caldato/Hemocentro RP/Divulgação

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