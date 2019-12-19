Mineiro curado de câncer terminal morre após sofrer acidente em casa

Famoso por ter sido curado de um câncer terminal, o funcionário público mineiro Vamberto Luiz de Castro, de 64 anos, sofreu um acidente em casa, em Belo Horizonte, no último dia 11 de dezembro, e morreu após um traumatismo craniano.
Segundo informações do jornal O Tempo, a Polícia Civil disse que somente após o laudo do exame de necropsia será possível saber se há ou não indícios de violência na morte. O laudo ficará pronto em até 30 dias.
O CASO
Castro passou por um tratamento experimental já que não respondia a nenhum dos tratamentos convencionais usados contra a doença. Após a terapia, ele apresentou a remissão do câncer.