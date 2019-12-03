Após 30 anos, sinos voltam a ser tocados na Igreja dos Reis Magos

Dorzila Rosário dos Santos toca o sino da Igreja e Residência dos Reis Magos, em Nova Almeida, Serra Crédito: Fernando Madeira

A tarde chuvosa de Nova Almeida, na Serra, foi cortada pelo sino da Igreja e Residência dos Reis Magos. Há 30 anos ele não era tocado. A missão coube a Dorzila Rosário dos Santos, de 78 anos, a última que havia desempenhado a função de tocadora.

As badaladas marcaram a reinauguração da igreja, tombada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), nesta segunda-feira (02). Ela foi reaberta após um ano de trabalhos de restauração.

Emocionada, Dorzila lembrou que tocava o sino com uma amiga, que hoje já não pode mais subir a torre da igreja por problemas de saúde. "A gente não usava o badalo, mas dois ferrinhos. Eu de um lado e ela de outro, cada uma com um sino. Agora foi diferente", contou a aposentada que, durante anos, foi professora no interior do Estado até fazer um concurso para servente, atividade que exerceu nas últimas décadas.

Os três sinos da igreja não estavam em boas condições, relatou o secretário de Turismo da Serra, Alessandre Motta. "Eles estavam bem danificados, a estrutura metálica estava avariada, sem badalo. Foi feita uma restauração completa seguindo as orientações do Iphan, e ele volta a ser usado pela comunidade".

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A restauração contemplou ainda a pintura da igreja, a recuperação do piso, do telhado, das paredes, da área interna e da capela-mor, substituição de equipamentos elétricos e hidráulicos, além da higienização do quadro Adoração dos Reis Magos, com a imagem de Nossa Senhora com o menino Jesus nos braços.

Reabertura da Igreja e Residência dos Reis Magos, em Nova Almeida, Serra, atraiu bastante interesse Crédito: Fernando Madeira

De acordo com a presidente nacional do Iphan, Kátia Bogea, presente à inauguração, o conjunto arquitetônico de Reis Magos "possui valor artístico incomensurável". É um monumento que guarda parte da história da ocupação e colonização do nosso país", destacou.

Além de ser uma das mais antigas do Brasil, a Igreja dos Reis Magos é o segundo monumento mais visitado do Estado. Na capela-mor tem ainda, segundo Kátia, um dos três retábulos existentes no país, uma estrutura de madeira em que está a primeira pintura a óleo feita no Estado. "Um dos exemplos do estilo maneirista e só existem este e mais dois destes retábulos no país", destacou.

INVESTIMENTOS

Foram investidos R$ 720 mil do Iphan e mais R$ 150 mil da Prefeitura da Serra na recuperação da igreja, que foi construída na segunda metade do século XVI. Segundo o prefeito da cidade, Audifax Barcelos, a reinauguração ocorre em um momento importante, no começo do verão e das férias. "É um monumento histórico que pertence não só a cidade, mas ao Brasil. A nossa expectativa é de que aumente ainda mais o número de visitantes, principalmente de turistas de fora do Estado", frisou.

Retábulo de madeira da Igreja e Residência dos Reis Magos, em Nova Almeida, Serra Crédito: Fernando Madeira

O prefeito anunciou que agora vai tentar viabilizar a segunda etapa do projeto, que inclui acessibilidade ao prédio, mas também a restauração das calçadas e casario ao redor do monumento. "Planejamos reformar as calçadas e pintar o casario no entorno do monumento, semelhante ao que já foi feito em cidades baianas. Já agendamos até uma conversa com o Iphan", relatou.

O evento contou ainda com a presença do arcebispo de Vitória, dom Dario Campos, que destacou a importância da recuperação da história do monumento. "Um povo sem memória não sabe por onde caminha", assinalou.

A Igreja dos Reis Magos ficará aberta das 8h às 17h, de segunda a quinta-feira. De sexta a domingo, a visitação será estendida no período de férias, das 7h30 às 18h. O templo foi reaberto ontem com uma exposição do fotógrafo Luciano Daniel.