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Rio Mangaraí

Menino morre afogado em cachoeira de Santa Leopoldina

Corpo de criança foi encontrado preso em um buraco a quatro metros de profundidade; resgate foi feito por uma equipe do Corpo de Bombeiros Militar

Publicado em 04 de Fevereiro de 2020 às 18:40

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 fev 2020 às 18:40
Cachoeira do rio Mangaraí, em Santa Leopoldina Crédito: Ricardo Coelho | Google Maps
Um menino morreu afogado na cachoeira do rio Mangaraí, em Santa Leopoldina, Região Serrana do Espírito Santo, na tarde da última segunda-feira (3).
De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar, o acionamento foi por volta das 16h30. Buscas foram realizadas por duas equipes com vários mergulhos em apneia.
O menino, que não teve nome e idade revelados, foi localizado preso em um buraco a quatro metros de profundidade. A equipe do Corpo de Bombeiros retirou a criança da água e acionou a perícia da Polícia Civil.

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