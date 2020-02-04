Menino morre afogado em cachoeira de Santa Leopoldina

Cachoeira do rio Mangaraí, em Santa Leopoldina Crédito: Ricardo Coelho | Google Maps

Um menino morreu afogado na cachoeira do rio Mangaraí, em Santa Leopoldina, Região Serrana do Espírito Santo, na tarde da última segunda-feira (3).

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar, o acionamento foi por volta das 16h30. Buscas foram realizadas por duas equipes com vários mergulhos em apneia.