Menino morre afogado em cachoeira de Santa Leopoldina

Um menino morreu afogado na cachoeira do rio Mangaraí, em Santa Leopoldina, Região Serrana do Espírito Santo, na tarde da última segunda-feira (3).
De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar, o acionamento foi por volta das 16h30. Buscas foram realizadas por duas equipes com vários mergulhos em apneia.
O menino, que não teve nome e idade revelados, foi localizado preso em um buraco a quatro metros de profundidade. A equipe do Corpo de Bombeiros retirou a criança da água e acionou a perícia da Polícia Civil.