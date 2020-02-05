Verão no ES: veja quais são as praias mais românticas para casais

O verão está aí e para aproveitar o calor do sol que tal curtir uma bela praia a dois? A Gazeta separou alguns desses paraísos naturais para ter um dia romântico. Na lista há recantos da natureza cercados pelo mar e points mais agitados.
Em Guarapari, por exemplo, temos a Praia do Morcego e a Praia do Ermitão. As duas tem águas cristalinas, uma num tom de azul mais profundo e a outra de verde. Já em Conceição da Barra tem a exuberância das praias de Itaúnas. Confira a lista!
PRAIA SECRETA - VILA VELHA
A Praia do Ermitão parece um paraíso ao ar livre. A água cristalina com um tom de azul profundo é o convite para os casais. Passar um tempinho nessa praia é um verdadeiro "encontro".
Apesar do nome, Praia do Morcego, o local é super iluminado. Suas águas claras têm um tom verde esmeralda de dar inveja. Ela é uma pequena enseada, de apenas 18 metros de extensão. O acesso a ela exige um certo esforço, porém, a paisagem compensa.
Esse pedacinho de paia é um encanto. Ela está localizada pertinho do Morro do Moreno, na Praia da Costa, em Vila Velha, e tem águas calmas, claras e limpas. O contraste entre o azul da água e o amarelo da areia é um espetáculo a parte.
As praias da Baleia e Castelhanos, em Anchieta, se interligam. Enquanto a primeira é um local com maré mansa e sem quiosques, a segunda tem piscinas naturais formadas por corais. Na sua maré baixa, bancos de areia, boas ondas para o surf e quiosques.
As dunas de Itaúnas por si só já são um atrativo. Além delas, a extensa faixa de areia confere ao local um visual paradisíaco. A praia ainda tem hospedarias próximo à orla e barzinhos.
Apesar de pequena ela tem um visual deslumbrante, com muitas pedras espalhadas pela sua extensão, além de ser rodeada por vegetação nativa.