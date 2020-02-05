Verão no ES: veja quais são as praias mais românticas para casais

PRAIA SECRETA - VILA VELHA

A Praia do Ermitão parece um paraíso ao ar livre. A água cristalina com um tom de azul profundo é o convite para os casais. Passar um tempinho nessa praia é um verdadeiro "encontro".

Apesar do nome, Praia do Morcego, o local é super iluminado. Suas águas claras têm um tom verde esmeralda de dar inveja. Ela é uma pequena enseada, de apenas 18 metros de extensão. O acesso a ela exige um certo esforço, porém, a paisagem compensa.

Esse pedacinho de paia é um encanto. Ela está localizada pertinho do Morro do Moreno, na Praia da Costa, em Vila Velha, e tem águas calmas, claras e limpas. O contraste entre o azul da água e o amarelo da areia é um espetáculo a parte.

As praias da Baleia e Castelhanos, em Anchieta, se interligam. Enquanto a primeira é um local com maré mansa e sem quiosques, a segunda tem piscinas naturais formadas por corais. Na sua maré baixa, bancos de areia, boas ondas para o surf e quiosques.

As dunas de Itaúnas por si só já são um atrativo. Além delas, a extensa faixa de areia confere ao local um visual paradisíaco. A praia ainda tem hospedarias próximo à orla e barzinhos.