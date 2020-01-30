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Deu sol!

Dez ilhas paradisíacas para você curtir o verão de norte a sul no ES

De banho de mar ao mergulho, as belezas capixabas te convidam para uma nova aventura pelo litoral do Espírito Santo

Publicado em 30 de Janeiro de 2020 às 17:42

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 jan 2020 às 17:42
Ilhas de Piúma: visão da Ilha do Meio, na prainha da Ilha do Gambá Crédito: Siumara Gonçalves
O mar convida para um passeio diferente. O litoral capixaba tem inúmeros atrativos, entre eles ilhas de beleza paradisíaca. Algumas são mais conhecidas do que outas, como a Pituã, que fica em Vila Velha, e a Ilha do Gambá, em Piúma. Já outras, como a Ilha Escalvada, em Guarapari, são um pedaço do paraíso a ser descoberto.
O Estado tem dezenas de ilhas ao longo do seu litoral e A Gazeta reuniu algumas das mais belas para você conhecer neste verão. Veja a localização e conheça mais sobre elas abaixo.

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ILHA PITUÃ - VILA VELHA

É em meio a tranquilidade, ao sol, a natureza, aos animais e as águas limpas que a Ilha Pituã imerge em meio aos prédios da cidade de Vila Velha. A ilha fica a um quilômetro da costa da Praia de Itapuã. Ela fica a uma distância aproximada de 500 metros das Ilhas Itatiaia. Além das vegetações, a ilha é repleta de piscinas naturais de águas transparentes, onde variadas espécies marinhas se abrigam, como ouriços, estrelas do mar e peixes.
Ilha Pituã, há 300 metros da Praia de Itapoã, em Vila Velha  Crédito: Fernando Madeira

ILHAS ITATIAIA - VILA VELHA 

O arquipélago das Ilhas Itatiaia, em Vila Velha, é o local de reprodução das andorinhas-do-mar-de-bico-amarelo e andorinhas-do-mar-do-bico-vermelho e, devido a isso, não podem ser visitadas entre os meses de abril a novembro. As águas cristalinas do mar são um convite a parte para um banho. 
 Ilhas Itatiaia, há 1km da Praia de Itapoã, em Vila Velha Crédito: Fernando Madeira

ILHA DOS FRANCESES - ITAPEMIRIM

Ilha dos Franceses está localizada a quatro quilômetros da Praia de Itaipava, em Itapemirim, Sul do Estado.  A ilha tem cerca de dois mil metros quadrados e o seu ponto mais elevado tem 1,73 mil metros e um farol de 12 metros de altura. Ela também possui uma pequena praia, mas a água transparente convida para um mergulho espetacular. A ilha foi esconderijo dos franceses durante a invasão ao Espírito Santo. Marcas de balas de canhões e objetos de porcelana em pedaços provam o fato.  
Águas cristalinas e muita beleza na Ilha dos Franceses em Itapemirim Crédito: PMI

TRÊS ILHAS - GUARAPARI

arquipélago das Três Ilhas fica na região costeira de Guarapari, na Grande Vitória. O local tem águas rasas e uma fauna marinha riquíssima, o que o torna propício para o mergulho. O arquipélago é um verdadeiro paraíso em meio ao mar.
Três Ilhas em Guarapari  Crédito: Carol Marcon

ILHA ESCALVADA - GUARAPARI

A ilha é protegida pelo Parque Municipal do Morro da Pescaria, em Guarapari, e tem acesso por trilha após a praia do Ermitão. Os seus corais são  deslumbrantes com invertebrados e peixes recifais. Ela é considerada um dos pontos clássicos de mergulho no Estado. No entanto, desde 1988, o desembarque na ilha é proibido devido à reprodução das andorinhas-do-mar.  É possível fazer mergulhos para apreciar a vida marinha.
Mergulhador nos recifes da Ilha Escalvada, em Guarapari  Crédito: Divulgação/Equipe Atlantes

ILHAS RASAS - GUARAPARI

As Ilhas Rasas ficam junto à Ilha Francisco e forma um pequeno arquipélago. Elas possuem quatro pontos de mergulho, com fundo de pedras, polvos, lagostas e diversos tipos de peixes. Além de um naufrágio de um barco pesqueiro e do Veleiro da Enseada, os corredores de pedras também abrigam diversas espécies marinhas.
Mergulho nas Ilhas Rasas, em Guarapari Crédito: Reprodução/ TV Gazeta/Atlantes

ILHA DO GAMBA, ILHA DO MEIO E ILHA DOS CABRITOS - PIÚMA

No município de Piúma três ilhas próximas são um pedacinho da natureza. É possível chegar a Ilha Gambá direto a pé. Lá é possível praticar trekking, mountain bike, pesca e mergulho, além de caminhar pela trilha para aproveitar o pôr do sol. A ilha anda tem uma pequena praia com vista para a demais ilhas. 
Já a Ilha do Meio é procurada principalmente para a pesca e arremesso, enquanto a Ilha dos Cabritos possui uma praia de águas cristalinas. O acesso é possível por embarcações que saem da praia.
Ilhas de Piúma: visão da Ilha do Meio, na Ilha do Gambá Crédito: Siumara Gonçalves

ILHA DO FRADE E ILHA DO BOI - VITÓRIA

Para quem não quer sair de Vitória, as ilhas do Frade e do Boi são ótimas opções. Tecnicamente elas não são ilhas, mas sim bairros. Mas, por ficarem dentro de Vitória, que é a capital ilha do Estado, estão na nossa lista. As prais e a paisagem desses dois locais são de tirar o fôlego e o por do sol é uma verdadeira obra de arte.
Ilha do Frade: Final de um domingo de sol na Ilha de Vitória Crédito: Fernando Madeira

ILHA DO IMPERADOR - LINHARES

Ao norte da maior lagoa de água doce do Brasil, a Juparanã, eis que temos uma ilha. O nome, Ilha do Imperador, vem de um visitante ilustre que passou por ali em 1860, D. Pedro II. Já em 1954 ela recebeu a visita de Getúlio Vargas. O lugar tem até hoje sua vegetação nativa e está localizado em uma posição estratégica e de onde se tem uma vista da extensão da lagoa e das praias do seu entorno. O acesso à ilha é feito somente por barcos, e o ponto da terra mais próximo é o Pontal do Ouro.
Lagoa Juparanã, em Linhares Crédito: Prefeitura de Linhares

ILHA DAS CAIEIRAS - VITÓRIA

Tecnicamente a Ilha das Caieiras é um bairro da região da Grande São Pedro, Vitória. Ela teve origem com o primeiro donatário da capitania do Espírito Santo, Vasco Fernandes Coutinho, ainda durante a colonização do Estado. Neste período, a ilha foi centro de movimentação comercial para desembarque de mercadorias advindas do interior. Hoje ela é palco de um pôr do sol  incrível, além, é claro, de ser o local ideal para saborear a famosa moqueca e torta capixaba. 
Pôr do sol na Ilha das Caieiras Crédito: Fernando Madeira

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