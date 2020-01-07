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Verão

Com piscinas naturais e trilha, conheça a Ilha do Gambá em Piúma

O local é muito procurado por quem gosta de locais aconchegantes e com muito verde à beira-mar. Por lá, além de piscinas naturais que se formam  dependendo da maré , dá para caminhar e passear de bicicleta, já que a ilha é ligada ao continente

Publicado em 07 de Janeiro de 2020 às 11:51

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 jan 2020 às 11:51
Ilha do Gambá em Piúma é ponto ideal para caminhada e banho de mar em águas calmas Crédito: Capixaba na Estrada
Há quem diga que antes da década de 60 não era possível acessar a Ilha do Gambá, em Piúma, no Litoral Sul do Espírito Santo, sem passar pela água. O local foi ligado ao continente há mais de 50 anos por um istmo (estreita faixa de terra), portanto é possível caminhar ou pedalar por toda a ilha passando por uma pequena estrada entre as árvores.
Ilha do Gambá: com trilha, local é ideal para caminhadas e passeios de bicicleta Crédito: Assessoria Piúma
Para quem chega por Anchieta, indo de Vitória, a península fica logo no começo da orla de Piúma e é identificada por um letreiro que já dá um charme a mais ao local. Localizada entre a foz do Rio Iconha e o Lameirão  área de mangue, a praia é de águas rasas e praticamente sem ondas.
Ilha do Gambá: pôr do sol também é marcante na região Crédito: Luano MO
Quem caminha pela Ilha do Gambá consegue garantir lindas fotos, inclusive do pôr do sol e de toda a orla de Piúma. A diversidade de fauna e flora chama a atenção dos visitantes. As conchas, que são marcas registradas do balneário, também enfeitam a areia da ilha.
Ilha do Gambá em Piúma é ponto ideal para caminhada e banho de mar em águas calmas Crédito: Douglas Marin
Na Ilha do Gambá, dependendo da maré, se formam piscinas naturais, que garantem banho em águas calmas, assim como em suas margens. Do local, também é possível avistar outras ilhas na região. 
Apesar não ter quiosque, a ilha é bem pertinho do Centro, onde há comércio variado. No local, é permitido fazer piquenique, exceto churrasco. Além da Ilha do Gambá, Piúma tem a Ilha do Meio, que dá para acessar caminhando pelas águas, quando a maré esta baixa, e ainda a Ilha dos Cabritos.
Ilha do Gambá em Piúma é ponto ideal para caminhada e banho de mar em águas calmas Crédito: Kaique Dias

Como chegar:

Para quem chega por Anchieta, indode Vitória, a Ilha fica logo no começo da orla de Piúma. Para quem sai da região Sul, de Itapemirim, basta seguir até o final da orla.
Ilha do Gambá em Piúma é ponto ideal para caminhada e banho de mar em águas calmas Crédito: Dronar ES

Onde ficar:

Como a ilha fica bem perto da orla central, os turistas podem procurar por hotéis e pousadas, além de casas e apartamentos disponíveis para aluguel, que têm por todo o município com preços variados.
Ilha do Gambá, em Piúma: placa com orientações a visitantes Crédito: Weder Borges

Ilha do Gambá em Piúma é ponto ideal para caminhada e banho de mar em águas calmas

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