Pontos turísticos da Grande Vitória com pôr do sol de tirar o fôlego

Pôr do sol em Vila Velha Crédito: Fernando Madeira

Que o Espírito Santo é lindo, ninguém discute. Andando por pontos turísticos da Grande Vitória, é possível curtir um belo pôr do sol. Separamos cinco espaços com paisagens dignas de bombar no Instagram. Confira abaixo.

CONVENTO DA PENHA

Talvez o ponto turístico mais visitado no Espírito Santo, o Convento da Penha tem uma vista incrível. Já parou para curtir o pôr do sol do Campinho? Olha o que te espera.

Vista do Campinho do Convento Crédito: Vitor Jubini

FORTE SÃO JOÃO / CURVA DO SALDANHA

Apesar do Forte São João estar fechado e abandonado, ele tem uma das vistas mais incríveis da Capital. Mas você não precisa entrar nele para ter esta vista. Você pode pegar uma bike e andar no calçadão da Av. Beira Mar, indo até a Curva do Saldanha onde você contempla o belo pôr do sol abaixo, onde o porto (Terminal Portuário de VilaVelha - TVV) e o Penedo são os protagonistas.

TVV durante durante pôr do sol Crédito: Vitor Jubini

ILHA DAS CAIEIRAS

Conhecida por sua gastronomia, a Ilha das Caieiras também encanta com este pôr do sol, um dos mais bonitos da Capital.

Pôr do sol na Ilha das Caieiras

ILHA DO FRADE

O visual da Ilha do Frade com a Enseada do Suá e a Praia do Canto ao fundo é um espetáculo. O contraste do céu e do mar com os prédios é incrível. Confira.

Pôr do sol na Ilha do Frade

POUSADA DO FAROL

A última paisagem fica em Vila Velha. A Pousada do Farol, no Morro do Moreno, tem um visual de emocionar. Olha este pôr do sol eternizado nas lentes de Fernando Madeira!