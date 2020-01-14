4 belas praias no ES para fazer bate e volta no verão saindo de Vitória

O Espírito Santo é terra de praias lindas e uma gastronomia que chamam a atenção de turistas. Apesar da Grande Vitória possuir belas praias, os litorais Norte e Sul do ES reservam boas surpresas aos visitantes -até mesmo aos capixabas - no quesito lazer à beira-mar. Muitos não sabem que saindo da Capital dá para ir e voltar de alguns paraísos no mesmo dia, já que a distância é "curta" até alguns balneários.
Pensando nisto, o Divirta-se fez uma lista de praias para curtir sem precisar que dormir fora de casa, fazendo o famoso bate-volta saindo de Vitória. São quatro opções, sendo três no Sul e uma no Norte do ES. Confira a lista.
Praia dos Adventistas, Guarapari
É conhecida como a praia dos gringos do Espírito Santo. Isso porque os quiosqueiros e ambulantes do local falam que os americanos, franceses, espanhóis e italianos são os que mais frequentam o local durante os verões. São aproximadamente dois quilômetros de extensão de areias ideais para curtir o calor, se esbaldar nos banhos e ficar com tranquilidade devido ao serviço oferecido pelos quiosques.
Quem vai à Praia da Costa Azul, em Iriri, vai dar de cara com dezenas de banhistas montados em jet skis, stand ups e diversos outros esportes aquáticos. Por ser em formato de "U", a praia é relativamente calma e propicia esse tipo de atividade sem maiores riscos. Além disso, por não ser tão grande e agitada, é uma das preferidas da região para quem tem filhos pequenos. No entorno, o que não faltam são restaurantes que oferecem desde pratos simples até as mais elaboradas moquecas e mariscadas.
É considerada a "Bacutia" de Aracruz - justamente pelo perfil de pessoas que frequentam o local. A Praia dos Padres tem estrutura com quiosques que funcionam o ano inteiro e têm opções de petiscos que partem de R$ 50 para até quatro pessoas à beira-mar. A região não é perfeita para quem está buscando, exclusivamente, o melhor banho de mar do mundo devido às pedras. Apesar disso, é o número um de quem busca bons drinques com um cenário paradisíaco.
Esse é o local indicado para quem quer conhecer o maior número de belezas capixabas no mesmo dia. Isso porque a Praia dos Adventistas é considerada "a porta de entrada do paraíso", em Guarapari. Ela tem mais ou menos 400 metros de extensão - pequena -, mas é muito buscada por quem pratica esportes na areia, como frescobol e vôlei. Desta praia é possível acessar a Praia dos Ventos (também conhecida como Praia da Aldeia), à direita, e Três Praias e Praia do Morcego, à esquerda.