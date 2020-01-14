4 belas praias no ES para fazer bate e volta no verão saindo de Vitória

Praia dos Adventistas, Guarapari

É conhecida como a praia dos gringos do Espírito Santo. Isso porque os quiosqueiros e ambulantes do local falam que os americanos, franceses, espanhóis e italianos são os que mais frequentam o local durante os verões. São aproximadamente dois quilômetros de extensão de areias ideais para curtir o calor, se esbaldar nos banhos e ficar com tranquilidade devido ao serviço oferecido pelos quiosques.

Quem vai à Praia da Costa Azul, em Iriri, vai dar de cara com dezenas de banhistas montados em jet skis, stand ups e diversos outros esportes aquáticos. Por ser em formato de "U", a praia é relativamente calma e propicia esse tipo de atividade sem maiores riscos. Além disso, por não ser tão grande e agitada, é uma das preferidas da região para quem tem filhos pequenos. No entorno, o que não faltam são restaurantes que oferecem desde pratos simples até as mais elaboradas moquecas e mariscadas.

É considerada a "Bacutia" de Aracruz - justamente pelo perfil de pessoas que frequentam o local. A Praia dos Padres tem estrutura com quiosques que funcionam o ano inteiro e têm opções de petiscos que partem de R$ 50 para até quatro pessoas à beira-mar. A região não é perfeita para quem está buscando, exclusivamente, o melhor banho de mar do mundo devido às pedras. Apesar disso, é o número um de quem busca bons drinques com um cenário paradisíaco.