Morro do Moreno: tirolesa e rapel disponíveis a partir de domingo (15)

Tirolesa no Morro do Moreno, em Vila Velha Crédito: Instagram/@eco_vertical

Se você gosta de aventura e apreciar uma bela paisagem, prepare o tênis, a bermuda e suba o Morro do Moreno, em Vila Velha. Neste domingo (15), às 7h, inicia o serviço de tirolesa para descer 173 metros de altura, com direito a selfies e muita emoção.

Como assim, selfies? O repórter não está louco. Segundo Alex Magnago, empresário e sócio da Eco Vertical, que instalou o "brinquedinho" no ponto turístico, a descida dos visitantes pela tirolesa será realizada em duas partes, totalizando 500 metros de cabo.

"A primeira, de 100 metros, é contemplativa. Ela sai da Praça das Antenas, com um posto de parada. Esta primeira parte é totalmente guiada. Caso você queira parar no meio dela para fazer fotos, é só fazer um gesto que eu paro e depois você continua até a parada. Após esta parada, vem a segunda etapa com 400 metros de descida. Ela tem um paraquedas que vai controlar sua direção e velocidade até o fim, na Pedra da Testa", descreve.

Alex detalha que, na segunda parte, a descida pode chegar a 35 km/h. "Por isso ela tem um paraquedas, que ajuda a controlar a direção e limitar a velocidade", completa. Ele ainda garante que durante todo o percurso é monitorado por instrutores que orientam o usuário a como descer pela tirolesa com segurança.

ESTRUTURA, FUNCIONAMENTO E VALORES

Alex conta que foram instalados quatro deques no Morro do Moreno para oferecer tranquilidade e segurança aos usuários. "Temos um de 40m², ao lado da antena, chamado deque de equipagem, onde as pessoas colocam os equipamentos e esperam. Desse deque, o usuário vai para um de 12m²: o deque de lançamento", conta ele, afirmando que a vista é de tirar o fôlego.

Deque de equipagem da tirolesa do Morro do Moreno, em Vila Velha, tem vista para a Baía de Vitória Crédito: Instagram/@eco_vertical

"Temos ainda o deque de interferência, o do meio, que tem 6m² em linha reta. Nele, acontece a troca onde o monitor retira a pessoa do cabo da descida contemplativa e passa para o cabo que leva ao deque de chegada, de 20m². Este tem as molas que fazem a frenagem e o desembarque do cliente", completa.

Deque de interferência da tirolesa do Morro do Moreno, em Vila Velha Crédito: Alex Magnago

O empresário lembra que todo trajeto até o deque de equipagem, na Praça das Antenas, e no caminho do deque de chegada até a saída do morro está sinalizado. "Começamos a obra em julho. Em agosto, fizemos instalações das lixeiras e a coleta deste lixo. De agosto até ontem, já retiramos 400 quilos de lixo".

A tirolesa funcionará diariamente das 7h às 17h, podendo participar da brincadeira somente maiores de 5 anos. De segunda a quinta, o valor para realizar a descida é de R$ 50. De sexta a domingo, incluindo feriados, o valor é de R$ 70. Os preços incluem uma taxa de seguro de vida, garantido por uma descida através de uma pulseira dada a cada usuário.

"Esperamos atender o máximo possível de pessoas, todos dentro da segurança", destaca o empresário, que espera receber uma média de 70 a 80 pessoas por dia na alta temporada.

Os ingressos estarão à venda na hora e no site www.ecovertical.tur.br . "No domingo, por ser o lançamento, vamos vender apenas no site para não haver superlotação e para controlarmos os números de ingressos", conta Alex.

RADICALIDADE ALÉM DA TIROLESA

Além da tirolesa, que é a novidade do momento, os turistas também podem fazer descidas de rapel no Morro do Moreno. "Fizemos uma parceria com outra empresa que atua no local há cinco anos. A Rapeleiros Capixabas. As pessoas compram o ingresso no nosso site e eles realizam a descida", conta Alex.