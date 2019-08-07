Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Capixaba
  • GV
  • ONG quer barrar instalação de tirolesa fixa no Morro do Moreno
Vila Velha

ONG quer barrar instalação de tirolesa fixa no Morro do Moreno

Instituto Jacarenema de Pesquisa Ambiental disse que vai acionar o Ministério Público contra instalação

Publicado em 06 de Agosto de 2019 às 21:07

Caique Verli

Caique Verli

Publicado em 

06 ago 2019 às 21:07
Corrimões já começaram a ser instalados no Morro do Moreno Crédito: Jonathan Baifus
Nem começou, mas a instalação da tirolesa fixa no Morro do Moreno já começa a gerar polêmica. O Instituto Jacarenema de Pesquisa Ambiental, que estuda espécies de bicho-preguiça que vivem no morro, anunciou que vai acionar o Ministério Público do Estado do Espírito Santo, pedindo que o órgão entre com uma ação para barrar a estrutura.
A alegação da ONG é de que os locais escolhidos para serem utilizados como pontos de descida e de chegada são áreas de proteção permanentes, diferentemente do que foi informado pela Prefeitura de Vila Velha.
Outro argumento usado é de que esses pontos, principalmente a Pedra da Testa, servem como abrigos para duas espécies de bicho-preguiça. Uma delas, a Bradypus torquatus está em extinção.
"Ela está classificada na lista vermelha, o nível máximo de perigo. O ponto de descida é um local onde as pessoas chegam pelo cabo gritando, o que afeta a rotina dessas espécies, afeta o comportamento alimentar delas. Por exemplo, quando o Morro do Moreno é visitado por muita gente, o animal passa o dia sem se alimentar", justifica o presidente da ONG, Petrus Lopes, afirmando que estudos sobre as espécies feitos pelo Instituto já foram publicados em artigos científicos.
Após o Instituto entrar em contato com o Gazeta Online e relatar que tomaria essas medidas, a reportagem voltou a procurar a Eco Vertical, empresa que vai operar a tirolesa, e a Prefeitura de Vila Velha, que autorizou a instalação.
A Eco Vertical informou que possui toda a documentação que regulariza a implantação do projeto.
"A minha atividade é contemplada dentro dos estudos da prefeitura. Tudo que a prefeitura exigiu, eu cumpri para a instalação e estou cumprindo também o que ela pede para posteriormente ter o alvará de funcionamento. Tenho pareceres de biólogos, geógrafos, profissionais da própria Prefeitura", comentou um dos sócios, Alex Magnago.
Já a Prefeitura de Vila Velha disse que só vai se pronunciar caso seja notificada pelo Ministério Público. O Ministério Público foi demandado pela reportagem, mas ainda não se posicionou.
MORADORES
A Associação dos Moradores do Morro do Moreno (AMMOR) informou que ficou sabendo do projeto da tirolesa pela imprensa e que não foi convidada para participar de nenhuma discussão sobre o assunto. Segundo o presidente da associação, Carlos Sales, os moradores vão se reunir nesta quarta-feira (07) para avaliar o que foi anunciado pela empresa Eco Vertical e pela prefeitura.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

MPES Morro do Moreno Turismo no ES Vila Velha
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Liga Ouro de basquete 2026: Joaçaba elimina Cetaf
Cetaf perde Jogo 3 e é eliminado da Liga Ouro de basquete
Imagem de destaque
A revolta com soldado de Israel que vandalizou estátua de Jesus no Líbano
Imagem de destaque
Ataque a tiros em pirâmides do México deixa turista morta e várias pessoas feridas

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados