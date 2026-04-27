Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • John Kennedy decide, Fluminense vence Chape e se mantém perto dos líderes
Futebol Brasileiro

John Kennedy decide, Fluminense vence Chape e se mantém perto dos líderes

O Fluminense criou muitas chances de gol, foi pouco efetivo e sofreu mais do que precisava, mas venceu a Chapecoense por 2 a 1, com John Kennedy brilhand...

Publicado em 27 de Abril de 2026 às 13:43

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

27 abr 2026 às 13:43
John Kennedy, do Fluminense FC
Marcelo Gonçalves/ Fluminense FC)
O Fluminense criou muitas chances de gol, foi pouco efetivo e sofreu mais do que precisava, mas venceu a Chapecoense por 2 a 1, com John Kennedy brilhando. O jogo no Maracanã foi válido pela 13ª rodada do Brasileirão.
O goleiro Anderson, da Chape, foi o grande nome do primeiro tempo, sendo o responsável pelo placar zerado no intervalo. Ele fez oito defesas nos 45 minutos iniciais - o Fluminense finalizou 19 vezes no período. Para superar a noite inspirada do goleiro adversário, o Flu contou com um pênalti no início da etapa final e com um golaço no fim; entre eles, um susto da Chape. Savarino abriu o placar, Ênio empatou e John Kennedy desempatou e deu a vitória ao Tricolor.
Com o resultado, o Fluminense mantém a terceira colocação, com os mesmos 26 pontos do Flamengo (vice-líder pelo saldo de gols). Entre os ponteiros do campeonato, o Palmeiras também venceu e chegou a 32 pontos. Já a Chapecoense segue na lanterna do Brasileirão. Em 12 jogos, a equipe catarinense somou apenas oito pontos, seis a menos que o Internacional, o primeiro fora da zona de rebaixamento.
Agora, o Fluminense volta as atenções para a Libertadores. Na próxima quinta, a equipe visita o Bolívar (BOL), pela terceira rodada do Grupo C; na sequência do Brasileirão, o time tricolor visita o Inter.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Futebol fluminense
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

A ação busca integrar forças policiais nacionais e internacionais no combate a crimes de abuso sexual infantojuvenil
PF cumpre mandados no ES em operação contra abuso infantil no Brasil e em 15 países
Endividamento silencioso: como pequenas contas podem quebrar o seu orçamento
Imagem de destaque
A piada sobre Melania que reacendeu briga entre comediante Jimmy Kimmel e Trump

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados