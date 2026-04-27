John Kennedy decide, Fluminense vence Chape e se mantém perto dos líderes

Marcelo Gonçalves/ Fluminense FC)

O Fluminense criou muitas chances de gol, foi pouco efetivo e sofreu mais do que precisava, mas venceu a Chapecoense por 2 a 1, com John Kennedy brilhando. O jogo no Maracanã foi válido pela 13ª rodada do Brasileirão.

O goleiro Anderson, da Chape, foi o grande nome do primeiro tempo, sendo o responsável pelo placar zerado no intervalo. Ele fez oito defesas nos 45 minutos iniciais - o Fluminense finalizou 19 vezes no período. Para superar a noite inspirada do goleiro adversário, o Flu contou com um pênalti no início da etapa final e com um golaço no fim; entre eles, um susto da Chape. Savarino abriu o placar, Ênio empatou e John Kennedy desempatou e deu a vitória ao Tricolor.

Com o resultado, o Fluminense mantém a terceira colocação, com os mesmos 26 pontos do Flamengo (vice-líder pelo saldo de gols). Entre os ponteiros do campeonato, o Palmeiras também venceu e chegou a 32 pontos. Já a Chapecoense segue na lanterna do Brasileirão. Em 12 jogos, a equipe catarinense somou apenas oito pontos, seis a menos que o Internacional, o primeiro fora da zona de rebaixamento.