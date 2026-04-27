Carreta pega fogo em posto ao lado de depósito de gás em Linhares; vídeo

Uma carreta pegou fogo no pátio de um posto de combustíveis no distrito de Bebedouro, em Linhares, no Norte do Espírito Santo, na noite de domingo (26). O local fica ao lado de um depósito de botijas de gás. Apesar do susto e do risco, ninguém ficou ferido.
Segundo apuração do repórter Vitor Recla, da TV Gazeta Norte, o veículo estava estacionado no momento em que o incêndio começou. Imagens enviadas à reportagem de A Gazeta mostram a carreta em chamas no pátio do posto. No vídeo, é possível ouvir uma testemunha comentando sobre a intensidade do calor.
O caminhoneiro, que é do Rio de Janeiro, relatou que havia deixado o veículo estacionado enquanto aguardava uma carga e acabou dormindo. Ele acordou já com a carreta em chamas. O fogo foi controlado pelo Corpo de Bombeiros.
Na manhã desta segunda-feira (27), o motorista registrou a ocorrência em uma delegacia. A reportagem entrou em contato com a Polícia Civil e aguarda retorno sobre as causas do incêndio.