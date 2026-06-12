Lotes CBL lança 383 lotes em Vila Velha com unidades a partir de R$ 395 mil

A MRV entrou no clima da Copa do Mundo com a campanha “Rumo ao Apê MRV”. Os clientes que visitarem as lojas durante o período promocional e entregarem a documentação para análise de crédito poderão participar de uma dinâmica de chute a gol e ganhar um brinde exclusivo, além de uma ação nacional que vai sortear R$ 6 mil por semana em cartões-presente virtuais até o fim de julho.



“O Brasil está em busca do hexa, então a campanha faz um paralelo entre acreditar nesta conquista coletiva e também no sonho individual do apartamento próprio. A ação nasce desse encontro entre a emoção do futebol e um dos principais objetivos de vida dos brasileiros”, afirma Camila Palhares Guimarães, Gestora de Core Operation Marketing da MRV.

Para participar dos sorteios, os interessados deverão agendar e realizar uma visita em um ponto de vendas da construtora, concluir o cadastro durante o atendimento, seguir o perfil oficial da MRV no Instagram e publicar uma foto utilizando a hashtag #RumoAoApêMRV e marcando o perfil @mrv. As publicações poderão ser feitas no feed ou nos stories da rede social.



A promoção é válida para pessoas físicas maiores de 18 anos, com CPF válido e residentes no Brasil. O regulamento completo está disponível em mrv.com.br/regulamento.