Lotes CBL lança 383 lotes em Vila Velha com unidades a partir de R$ 395 mil

Com os loteamentos em alta no Estado, a Lotes CBL aproveitou o bom momento para lançar o Laguna Park ll, que chega ao mercado com 383 lotes distribuídos em 14 quadras e estrutura de lazer completa. As metragens partem dos 250m², com localização próxima da rodovia Leste-Oeste e a apenas 10 minutos de carro da Praia de Itaparica.
Para Renato Nolasco, gerente comercial da Lotes CBL, o loteamento aberto é uma demanda da população: “Ele é ideal para quem busca por mais espaço e deseja construir a sua casa de acordo com as suas necessidades”. Nolasco acrescenta também o interesse dos investidores, que reconhecem o crescimento imobiliário na região.
A expectativa é repetir o desempenho do primeiro lançamento, o Laguna Park l, que, de acordo com a loteadora, registrou grande aceitação do público, com investidores internacionais e clientes em busca de imóveis em regiões com potencial turístico e de expansão imobiliária.
E, com preços a partir de R$ 395 mil, a CBL ainda oferece condições especiais para a compra, com parcelas de 48x sem juros para os primeiros compradores. Interessados também podem fazer o financiamento diretamente pela loteadora, com opção de parcela em 120x.
Golaço
MRV lança campanha com sorteios semanais de R$ 6 mil
A MRV entrou no clima da Copa do Mundo com a campanha “Rumo ao Apê MRV”. Os clientes que visitarem as lojas durante o período promocional e entregarem a documentação para análise de crédito poderão participar de uma dinâmica de chute a gol e ganhar um brinde exclusivo, além de uma ação nacional que vai sortear R$ 6 mil por semana em cartões-presente virtuais até o fim de julho.
“O Brasil está em busca do hexa, então a campanha faz um paralelo entre acreditar nesta conquista coletiva e também no sonho individual do apartamento próprio. A ação nasce desse encontro entre a emoção do futebol e um dos principais objetivos de vida dos brasileiros”, afirma Camila Palhares Guimarães, Gestora de Core Operation Marketing da MRV.
Para participar dos sorteios, os interessados deverão agendar e realizar uma visita em um ponto de vendas da construtora, concluir o cadastro durante o atendimento, seguir o perfil oficial da MRV no Instagram e publicar uma foto utilizando a hashtag #RumoAoApêMRV e marcando o perfil @mrv. As publicações poderão ser feitas no feed ou nos stories da rede social.
A promoção é válida para pessoas físicas maiores de 18 anos, com CPF válido e residentes no Brasil. O regulamento completo está disponível em mrv.com.br/regulamento.
Taj Home Resort terá serviço de restaurante exclusivo para os moradores
Nesta semana, a Grand Construtora anunciou que o Taj Home Resort terá o Empório 85 como restaurante oficial do empreendimento. A cozinha do novo espaço será liderada pelo chef João Vieira, vencedor do Prêmio Dólmã em 2022, considerado o Oscar da gastronomia nacional, e, mais recentemente, o vice-campeonato na etapa brasileira da prestigiada Copa Mundial de Gastronomia (International Catering Cup), realizada em 2026.
O Taj, que se prepara para entregar as chaves para os moradores das torres Mirage e Lótus, foi desenhado para operar com serviços de conveniência. Assim, os moradores, além de poderem desfrutar do restaurante com seus convidados, também irão aproveitar de um serviço de “IFood”, podendo pedir a refeição e a recebendo tanto em casa quanto nas áreas de convivência do condomínio.
“O Empório 85 é conhecido por harmonizar vinhos premium com gastronomia sofisticada e assumirá não somente o restaurante do Taj, mas oferecerá sua gastronomia e conforto aos moradores nos demais espaços gastronômicos ou de convívio”, conta Rodrigo Barbosa, presidente da Grand Construtora.
O chef João Vieira completa. “Estamos assumindo todo o complexo gastronômico, incluindo lanches na piscina, saladeria e petiscos da choperia. O restaurante funcionará como o coração social do complexo. O Empório preza por um serviço exclusivo e um cardápio totalmente autoral, para criar uma experiência única. É isso que estamos levando para o Taj”, destaca o chef.
Serviço
GS Construtora lança empreendimento com elevador delivery
O GS Stay Praia da Costa, empreendimento da GS Construtora, terá um serviço de elevador delivery. A solução permite o transporte de pequenas compras, refeições, correspondências e encomendas diretamente entre os andares do edifício, sem a necessidade de um operador e sem que o entregador tenha acesso às áreas privativas dos moradores.
Na prática, o entregador realiza a entrega no elevador delivery, localizado no hall do condomínio, e a partir daí, o produto segue até o andar do morador, que pode retirar sua encomenda com conforto e privacidade, sem precisar se deslocar até a portaria.
“Trazer esse diferencial para o GS Stay Praia da Costa reforça nosso compromisso em desenvolver empreendimentos inovadores, alinhados às tendências e às necessidades da vida moderna", destaca Eduardo Soares, diretor da GS.
RS Construtora chega aos 47 anos com objetivo de seguir acompanhando a transformação do jeito de morar em Vitória
Neste mês, a RS Construtora completou 47 anos de atuação. Fundada em 1979, a empresa se aproxima da marca de 1 milhão de metros quadrados construídos.
Para Renato Sandri, CEO diretor da empresa, o comportamento do consumidor mudou junto com a cidade, e, por isso, a construtora se mantém atenta para acompanhar essas transformações. “Antes, o imóvel era visto muito como patrimônio. Hoje, ele também representa qualidade de vida, tempo e pertencimento”, afirma.
Segundo ele, o próprio conceito de luxo passou por mudanças. Se antes o alto padrão estava ligado à imponência, hoje o mercado valoriza experiências mais conectadas à rotina e ao conforto. Ambientes compartilhados, espaços de convivência, tecnologia integrada e soluções voltadas à praticidade passaram a ocupar espaço central nos empreendimentos contemporâneos.
Essa mudança aparece em projetos recentes desenvolvidos pela construtora, como o EDGE Luxury Apartments, em Barro Vermelho, voltado ao modelo de moradia urbana com apartamentos compactos e áreas compartilhadas.
“O mercado imobiliário acompanha mudanças de comportamento. Hoje, existe uma busca maior por funcionalidade, bem-estar e empreendimentos que façam sentido para o estilo de vida das pessoas”, aponta Renato.