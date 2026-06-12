Saiba quanto investir por mês para conseguir juntar R$ 100 mil

Juntar os primeiros R$ 100 mil é um dos marcos mais importantes na construção de patrimônio. A meta costuma parecer distante para boa parte dos poupadores e investidores. Mas, com disciplina e a escolha certa de onde colocar o dinheiro, é possível alcançar o desafio, como ensinam especialistas.
A primeira pergunta que surge é: quanto é preciso investir por mês para chegar lá? De acordo com Cecília Perini, líder da XP no Espírito Santo, o valor depende diretamente do prazo e da disciplina do investidor.
“Muita gente acha que precisa começar com grandes quantias, mas o mais importante é a constância. Com estratégia, o objetivo se torna viável”, afirma.
Ela lembra que o número de investidores tem crescido no Espírito Santo e isso acompanha um movimento nacional de maior educação financeira. Segundo ela, no Estado, o perfil do investidor tem evoluído, com mais pessoas diversificando aplicações e buscando orientação especializada.
“Hoje vemos um investidor mais consciente, que compara produtos e entende melhor seus objetivos. Isso é fundamental para decisões mais assertivas”, destaca Cecília.
Independentemente do valor inicial dessa reserva, o principal fator para alcançar os R$ 100 mil é o hábito de investir todos os meses. Para a especialista, automatizar aportes e evitar resgates antecipados são estratégias recomendadas.
Não é sobre ganhar muito rápido, mas sobre manter uma trajetória consistente. O tempo e os juros compostos fazem o resto.
Cecília Perini Líder da XP no ES
Quanto investir por mês?
Considerando aplicações em renda fixa com retorno médio entre 0,7% e 1% ao mês, o cenário é o seguinte:
- Em 3 anos (36 meses): entre R$ 2.200 e R$ 2.500 por mês
- Em 5 anos (60 meses): entre R$ 1.200 e R$ 1.400 por mês
Na prática, o tempo joga a favor do investidor. “Quanto maior o prazo, menor o esforço mensal e maior o impacto dos juros compostos. Começar cedo faz toda a diferença”, explica Cecília.
Com a taxa de juros ainda em patamares elevados no Brasil, a renda fixa voltou ao radar de quem busca segurança e previsibilidade. Entre as principais opções estão:
- CDBs de bancos
- LCIs e LCAs (isentas de IR)
- Tesouro Direto
- Fundos de renda fixa
Segundo a especialista, esses produtos permitem montar uma estratégia equilibrada, com diferentes níveis de liquidez e rentabilidade.