Saiba quanto investir por mês para conseguir juntar R$ 100 mil

Juntar os primeiros R$ 100 mil é um dos marcos mais importantes na construção de patrimônio. A meta costuma parecer distante para boa parte dos poupadores e investidores. Mas, com disciplina e a escolha certa de onde colocar o dinheiro, é possível alcançar o desafio, como ensinam especialistas.





A primeira pergunta que surge é: quanto é preciso investir por mês para chegar lá? De acordo com Cecília Perini, líder da XP no Espírito Santo, o valor depende diretamente do prazo e da disciplina do investidor.





“Muita gente acha que precisa começar com grandes quantias, mas o mais importante é a constância. Com estratégia, o objetivo se torna viável”, afirma.





Ela lembra que o número de investidores tem crescido no Espírito Santo e isso acompanha um movimento nacional de maior educação financeira. Segundo ela, no Estado, o perfil do investidor tem evoluído, com mais pessoas diversificando aplicações e buscando orientação especializada.





“Hoje vemos um investidor mais consciente, que compara produtos e entende melhor seus objetivos. Isso é fundamental para decisões mais assertivas”, destaca Cecília.





Independentemente do valor inicial dessa reserva, o principal fator para alcançar os R$ 100 mil é o hábito de investir todos os meses. Para a especialista, automatizar aportes e evitar resgates antecipados são estratégias recomendadas.



