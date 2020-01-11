Fotos: 2º maior do mundo, Buda gigante de Ibiraçu segue em construção

Por enquanto, quem decidir visitar o mosteiro - aberto aos domingos de 8h às 11 horas -, vai poder admirar os 15 "budinhas" sentados em meditação, que já estão por lá há alguns anos. As esculturas brancas e repetidas representam o estado de serenidade que devemos manter nas horas mais adversas e a perseverança que cada um deve trazer dentro de si.