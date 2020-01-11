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No Mosteiro

Fotos: 2º maior do mundo, Buda gigante de Ibiraçu segue em construção

Previsão era de que escultura de 30 metros - a segunda maior do mundo - ficasse pronta no final de 2019

Publicado em 11 de Janeiro de 2020 às 12:25

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 jan 2020 às 12:25
Construção do Buda na entrada do Mosteiro Zen Budista, em Ibiraçu Crédito: Fernando Madeira
Buda gigante de Ibiraçu, no Norte do Espírito Santo, segue em construção. Erguido às margens da BR 101, no quilômetro 2017, o planejamento inicial era de que o monumento ficasse pronto no final de 2019.  O projeto é coordenado pelo abade do Mosteiro Zen Morro da Vargem, o monge Daiju Bitti. 
2° maior do mundo, Buda gigante de Ibiraçu segue em construção

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Com cerca de 30 metros - o que equivale a um prédio de 10 andares - a escultura será o maior buda do Ocidente, segundo o monge, e a segunda maior do mundo. A maior estátua de Buda sentado tem 34 metros e fica em Honk Kong, na China.  

Construção de Buda gigante em Ibiraçu

Por enquanto, quem decidir visitar o mosteiro - aberto aos domingos de 8h às 11 horas -, vai poder admirar os 15 "budinhas" sentados em meditação, que já estão por lá há alguns anos. As esculturas brancas e repetidas representam o estado de serenidade que devemos manter nas horas mais adversas e a perseverança que cada um deve trazer dentro de si.

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