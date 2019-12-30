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Turismo

Com 1,025 milhão de turistas em 2019, Itaipu encerra o ano com recorde

Desde 1976, quando foi aberta para visitação, Itaipu já recebeu mais de 24 milhões de turistas. Apenas em 2018 foram 1.024.549 visitantes
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 dez 2019 às 16:39

Publicado em 30 de Dezembro de 2019 às 16:39

De acordo com a assessoria da usina, a expectativa é que até o final de 2019, serão mais de 1,030 milhão de turistas Crédito: Caio Coronel/Itaipu
A usina hidrelétrica de Itaipu deve superar o atual recorde de visitantes, atingindo a marca de 1,025 milhão pessoas que passaram pelos atrativos turísticos da hidrelétrica em 2019. O número, que deve ser atingido depois das 15h desta segunda-feira (30), é superior aos 1.024.549 visitantes registrados em 2018.
De acordo com a assessoria da usina, a expectativa é que até o final de 2019, serão mais de 1,030 milhão de turistas registrados desde o início de janeiro.
Desde 1976, quando foi aberta para visitação, a Itaipu já recebeu mais de 24 milhões de turistas. Para 2020, Itaipu deve incrementar os investimentos na infraestrutura de turismo local, para reforçar a geração de emprego e renda na região.
"Para dar uma força ao segmento, Itaipu está bancando uma segunda ponte sobre o Rio Paraná, a Ponte da Integração Brasil-Paraguai, e obras de ampliação do aeroporto de Foz do Iguaçu, que vai transformá-lo num grande centro de conexões, com capacidade para receber voos internacionais de grande porte, entre outros, se configurando como um dos principais destinos turísticos do mundo", informou a assessoria.
Com informações Agência Brasil.

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