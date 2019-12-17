Alfredo Chaves vira a Capital Capixaba do Turismo de Aventura; saiba o que fazer por lá

Alfredo Chaves tem pista e ventos propícios para saltos de parapente e voo livre Crédito: Divulgação/Prefeitura de Alfredo Chaves

Alfredo Chaves é só comemoração. Na última semana, o município ganhou da Assembleia Legislativa o título oficial de Capital Capixaba do Turismo de Aventura. Tudo muito bem merecido, afinal esportes de aventura são o forte na região.

Para se ter uma ideia, Alfredo Chaves conta com três roteiros turísticos: Caminho das Águas, Vale da Aventura e o mais recente, 7 Maravilhas. Algumas pessoas podem se perguntar: "mas o que dá para fazer por lá?". Rapel, voo livre, trilhas a pé e de quadriciclo estão entre as atividades oferecidas.

Além das empresas responsáveis por oferecer as atrações, muito trabalho veio dos donos de hoteis, restaurantes e demais serviços para toda tranquilidade dos turistas.

"O município cresceu muito. Hoje temos lanchonete, pizzaria, pousadas. Antes, eram coisas mínimas", conta o secretário de Turismo e Cultura, Ricardo Silva Nascimento.

Ele detalha que a cidade possui 1.1165 leitos em 426 unidades de hospedagem, sendo a maioria pousadas. Sobre os esportes, ele explica que a maioria é oferecida na região da Cachoeira Engenheiro Rive, em Matilde, e na comunidade de Cachoeira Alta.

"Cachoeira Alta, onde a gente recebe estes esportes de aventura, é nosso carro-chefe em recepção do turista".

Tá interessado em se aventurar? Confira as opções.

Rampa de voo livre em Cachoeira Alta, em Alfredo Chaves Crédito: Divulgação/Prefeitura de Alfredo Chaves

VOO LIVRE

A rampa de voo livre da comunidade de Cachoeira Alta é muito procurada por ser propícia à prática de saltos de asa-delta e de parapente. Localizada a 5 km da sede, ela recebe até o campoenato estadual da modalidade. Se quiser "literalmente se jogar", veja as empresas que oferecem aulas e equipamentos.

AVLAC - Associação de Voo Livre

Cachoeira Alta

Contato: (27) 99686-7449





Take Off - Escola de Voo

Cachoeira Alta

Contato: (27) 99981-6751}





Voando Alto - Escola de Voo

Cachoeira Alta

Contato: (27) 98144-6666

Alfredo Chaves: circuito de trilhas pode ser feito em quadriciclos Crédito: Divulgação/Prefeitura de Alfredo Chaves

QUADRICICLO

Ainda em Matilde, outra novidade são os roteiros de aventura pela região com passeios de triciclos e de quadriciclos. As empresa responsável têm pacotes especiais para o verão.

Mountain Quadri - Passeio guiado de Quadriciclo



Distrito de Matilde



Contato: (27) 99946-3517



Túnel de Matilde, em Alfredo Chaves Crédito: Divulgação/Prefeitura de Alfredo Chaves

TRILHAS

Ainda no interior do município é possível curtir trilhas entre matas e corredeiras em companhia das bikes. A aventura sobre rodas pode ser feita rm varios pontos do município: São Roque de Maravilha e Carolina por exemplo, são localidades que sugerem este tipo de aventura, devido sua geografia.

Rapel na cachoeira de Matilde é uma das atividades mais procuradas em Alfredo Chaves Crédito: Divulgação/Prefeitura de Alfredo Chaves

RAPEL

A Cachoeira Engenheiro Reeve, em Matilde, conta com rapel. Para se ter uma ideia, a descida é feita em um trecho de 45 metros, ao lado da grande queda dágua. Confira abaixo as empresas e instrutores que oferecem o serviço a turistas.

Conexão Radical

Instrutor: Paulinho Rocha (Paulo Roberto Dutra Rocha)

Contato: (27) 99767-7413





Lagarto Adventure

Instrutor: Rafael Bordine Sales

Contato: (27) 99727-4998



[email protected]





Planeta Vertical

Instrutor: Oswaldo Baldin

Contato: (27) 99720-8603



[email protected]





Rapeleiros Capixabas

Instrutores: Wagner José de Souza Ramos e Dayana Daize

Contatos: (027) 99522-7211/(027) 99522-7122

www.rapeleiroscapixabas.com.br





Soulxtreme

Instrutor: Diogo Simon

Contato: (27) 98120-8590

www.soulxtreme.com.br



Sport Adventure

Instrutores: Raphael da Costa Simora e Brandon Washington

Contato: (027) 99819-8301 (Raphael)/(027) 99518-9939 (Brandon)

[email protected]





Thadeu da Silva Bastos

Contatos: (021) 98366-0549 (Thadeu) e (028) 99985-3089 Joyce Hellen

[email protected]





Trilhas e Camping

Instrutor: Filipe Moraes Bessa

Contato: (027) 99869-7122

[email protected]





UP Rope Vertical

Instrutor: Gonzaga

Contatos: (027) 99850-0514 ou (027) 99610-9362

[email protected]

Instagram: @uprope_vertical

Alfredo Chaves recebe campeonatos estaduais de motocross Crédito: Divulgação/Prefeitura de Alfredo Chaves

MOTOCROSS