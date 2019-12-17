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Turismo

Alfredo Chaves vira a Capital Capixaba do Turismo de Aventura; saiba o que fazer por lá

Rapel, voo livre, trilhas e passeios de quadriciclos estão entre as atividades do município
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 dez 2019 às 11:23

Publicado em 17 de Dezembro de 2019 às 11:23

Alfredo Chaves tem pista e ventos propícios para saltos de parapente e voo livre Crédito: Divulgação/Prefeitura de Alfredo Chaves
Alfredo Chaves é só comemoração. Na última semana, o município ganhou da Assembleia Legislativa o título oficial de Capital Capixaba do Turismo de Aventura. Tudo muito bem merecido, afinal esportes de aventura são o forte na região.
Para se ter uma ideia, Alfredo Chaves conta com três roteiros turísticos: Caminho das Águas, Vale da Aventura e o mais recente, 7 Maravilhas. Algumas pessoas podem se perguntar: "mas o que dá para fazer por lá?". Rapel, voo livre, trilhas a pé e de quadriciclo estão entre as atividades oferecidas.

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Além das empresas responsáveis por oferecer as atrações, muito trabalho veio dos donos de hoteis, restaurantes e demais serviços para toda tranquilidade dos turistas.
"O município cresceu muito. Hoje temos lanchonete, pizzaria, pousadas. Antes, eram coisas mínimas", conta o secretário de Turismo e Cultura, Ricardo Silva Nascimento.
Ele detalha que a cidade possui 1.1165 leitos em 426 unidades de hospedagem, sendo a maioria pousadas. Sobre os esportes, ele explica que a maioria é oferecida na região da Cachoeira Engenheiro Rive, em Matilde, e na comunidade de Cachoeira Alta.
"Cachoeira Alta, onde a gente recebe estes esportes de aventura, é nosso carro-chefe em recepção do turista".
Tá interessado em se aventurar? Confira as opções.
Rampa de voo livre em Cachoeira Alta, em Alfredo Chaves Crédito: Divulgação/Prefeitura de Alfredo Chaves

VOO LIVRE

A rampa de voo livre da comunidade de Cachoeira Alta é muito procurada por ser propícia à prática de saltos de asa-delta e de parapente. Localizada a 5 km da sede, ela recebe até o campoenato estadual da modalidade. Se quiser "literalmente se jogar", veja as empresas que oferecem aulas e equipamentos.
  • AVLAC - Associação de Voo Livre
  • Cachoeira Alta
  • Contato: (27) 99686-7449

  • Take Off - Escola de Voo
  • Cachoeira Alta
  • Contato: (27) 99981-6751}

  • Voando Alto - Escola de Voo
  • Cachoeira Alta
  • Contato: (27) 98144-6666
Alfredo Chaves: circuito de trilhas pode ser feito em quadriciclos Crédito: Divulgação/Prefeitura de Alfredo Chaves

QUADRICICLO

Ainda em Matilde, outra novidade são os roteiros de aventura pela região com passeios de triciclos e de quadriciclos. As empresa responsável têm pacotes especiais para o verão.
  • Mountain Quadri - Passeio guiado de Quadriciclo
  • Distrito de Matilde
  • Contato: (27) 99946-3517
Túnel de Matilde, em Alfredo Chaves Crédito: Divulgação/Prefeitura de Alfredo Chaves

TRILHAS

Ainda no interior do município é possível curtir trilhas entre matas e corredeiras em companhia das bikes. A aventura sobre rodas pode ser feita rm varios pontos do município: São Roque de Maravilha e Carolina por exemplo, são localidades que sugerem este tipo de aventura, devido sua geografia.
Rapel na cachoeira de Matilde é uma das atividades mais procuradas em Alfredo Chaves Crédito: Divulgação/Prefeitura de Alfredo Chaves

RAPEL

A Cachoeira Engenheiro Reeve, em Matilde, conta com rapel. Para se ter uma ideia, a descida é feita em um trecho de 45 metros, ao lado da grande queda dágua. Confira abaixo as empresas e instrutores que oferecem o serviço a turistas.
  • Conexão Radical  
  • Instrutor: Paulinho Rocha (Paulo Roberto Dutra Rocha)  
  • Contato: (27) 99767-7413  

  • Lagarto Adventure  
  • Instrutor: Rafael Bordine Sales  
  • Contato: (27) 99727-4998  
  • [email protected]  

  • Planeta Vertical  
  • Instrutor: Oswaldo Baldin  
  • Contato: (27) 99720-8603  
  • [email protected]  

  • Rapeleiros Capixabas  
  • Instrutores: Wagner José de Souza Ramos e Dayana Daize  
  • Contatos: (027) 99522-7211/(027) 99522-7122  
  • www.rapeleiroscapixabas.com.br  

  • Soulxtreme  
  • Instrutor: Diogo Simon  
  • Contato: (27) 98120-8590  
  • www.soulxtreme.com.br
      
  • Sport Adventure  
  • Instrutores: Raphael da Costa Simora e Brandon Washington
  • Contato: (027) 99819-8301 (Raphael)/(027) 99518-9939 (Brandon)
  • [email protected]  

  • Thadeu da Silva Bastos  
  • Contatos: (021) 98366-0549 (Thadeu) e (028) 99985-3089 Joyce Hellen  
  • [email protected]  

  • Trilhas e Camping  
  • Instrutor: Filipe Moraes Bessa  
  • Contato: (027) 99869-7122  
  • [email protected]  

  • UP Rope Vertical  
  • Instrutor: Gonzaga  
  • Contatos: (027) 99850-0514 ou (027) 99610-9362  
  • [email protected]  
  • Instagram: @uprope_vertical
Alfredo Chaves recebe campeonatos estaduais de motocross Crédito: Divulgação/Prefeitura de Alfredo Chaves

MOTOCROSS

O esporte radical é praticado em pistas específicas ou em trilhas na região. O município oferece em várias regiões, uma geografia acentuada entre subidas e decidas, adequada para esta modalidade. Alfredo Chaves, inclusive, recebeu o Campeonato Capixaba Unificado de Motocross e Supercross 2017. Quem curte desafiar os roncos dos motores, a dica é o Encontro de Trilheiros que acontece sempre no mês de julho. O ponto de largada rumo às belas paisagens e chegada; é o parque de exposições da cidade. O evento reúne muita gente e conta com shows musicais e sorteios de prêmios.

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