Alfredo Chaves vira a Capital Capixaba do Turismo de Aventura; saiba o que fazer por lá

Alfredo Chaves é só comemoração. Na última semana, o município ganhou da Assembleia Legislativa o título oficial de Capital Capixaba do Turismo de Aventura. Tudo muito bem merecido, afinal esportes de aventura são o forte na região.
Para se ter uma ideia, Alfredo Chaves conta com três roteiros turísticos: Caminho das Águas, Vale da Aventura e o mais recente, 7 Maravilhas. Algumas pessoas podem se perguntar: "mas o que dá para fazer por lá?". Rapel, voo livre, trilhas a pé e de quadriciclo estão entre as atividades oferecidas.
Além das empresas responsáveis por oferecer as atrações, muito trabalho veio dos donos de hoteis, restaurantes e demais serviços para toda tranquilidade dos turistas.
"O município cresceu muito. Hoje temos lanchonete, pizzaria, pousadas. Antes, eram coisas mínimas", conta o secretário de Turismo e Cultura, Ricardo Silva Nascimento.
Ele detalha que a cidade possui 1.1165 leitos em 426 unidades de hospedagem, sendo a maioria pousadas. Sobre os esportes, ele explica que a maioria é oferecida na região da Cachoeira Engenheiro Rive, em Matilde, e na comunidade de Cachoeira Alta.
"Cachoeira Alta, onde a gente recebe estes esportes de aventura, é nosso carro-chefe em recepção do turista".
Tá interessado em se aventurar? Confira as opções.
VOO LIVRE
A rampa de voo livre da comunidade de Cachoeira Alta é muito procurada por ser propícia à prática de saltos de asa-delta e de parapente. Localizada a 5 km da sede, ela recebe até o campoenato estadual da modalidade. Se quiser "literalmente se jogar", veja as empresas que oferecem aulas e equipamentos.
- AVLAC - Associação de Voo Livre
- Cachoeira Alta
- Contato: (27) 99686-7449
- Take Off - Escola de Voo
- Cachoeira Alta
- Contato: (27) 99981-6751}
- Voando Alto - Escola de Voo
- Cachoeira Alta
- Contato: (27) 98144-6666
QUADRICICLO
Ainda em Matilde, outra novidade são os roteiros de aventura pela região com passeios de triciclos e de quadriciclos. As empresa responsável têm pacotes especiais para o verão.
- Mountain Quadri - Passeio guiado de Quadriciclo
- Distrito de Matilde
- Contato: (27) 99946-3517
TRILHAS
Ainda no interior do município é possível curtir trilhas entre matas e corredeiras em companhia das bikes. A aventura sobre rodas pode ser feita rm varios pontos do município: São Roque de Maravilha e Carolina por exemplo, são localidades que sugerem este tipo de aventura, devido sua geografia.
RAPEL
A Cachoeira Engenheiro Reeve, em Matilde, conta com rapel. Para se ter uma ideia, a descida é feita em um trecho de 45 metros, ao lado da grande queda dágua. Confira abaixo as empresas e instrutores que oferecem o serviço a turistas.
- Conexão Radical
- Instrutor: Paulinho Rocha (Paulo Roberto Dutra Rocha)
- Contato: (27) 99767-7413
- Lagarto Adventure
- Instrutor: Rafael Bordine Sales
- Contato: (27) 99727-4998
- [email protected]
- Planeta Vertical
- Instrutor: Oswaldo Baldin
- Contato: (27) 99720-8603
- [email protected]
- Rapeleiros Capixabas
- Instrutores: Wagner José de Souza Ramos e Dayana Daize
- Contatos: (027) 99522-7211/(027) 99522-7122
- www.rapeleiroscapixabas.com.br
- Soulxtreme
- Instrutor: Diogo Simon
- Contato: (27) 98120-8590
- www.soulxtreme.com.br
- Sport Adventure
- Instrutores: Raphael da Costa Simora e Brandon Washington
- Contato: (027) 99819-8301 (Raphael)/(027) 99518-9939 (Brandon)
- [email protected]
- Thadeu da Silva Bastos
- Contatos: (021) 98366-0549 (Thadeu) e (028) 99985-3089 Joyce Hellen
- [email protected]
- Trilhas e Camping
- Instrutor: Filipe Moraes Bessa
- Contato: (027) 99869-7122
- [email protected]
- UP Rope Vertical
- Instrutor: Gonzaga
- Contatos: (027) 99850-0514 ou (027) 99610-9362
- [email protected]
- Instagram: @uprope_vertical
MOTOCROSS
O esporte radical é praticado em pistas específicas ou em trilhas na região. O município oferece em várias regiões, uma geografia acentuada entre subidas e decidas, adequada para esta modalidade. Alfredo Chaves, inclusive, recebeu o Campeonato Capixaba Unificado de Motocross e Supercross 2017. Quem curte desafiar os roncos dos motores, a dica é o Encontro de Trilheiros que acontece sempre no mês de julho. O ponto de largada rumo às belas paisagens e chegada; é o parque de exposições da cidade. O evento reúne muita gente e conta com shows musicais e sorteios de prêmios.