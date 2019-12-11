Vitória terá passeio noturno de ônibus panorâmico com visita ao Parque Moscoso

Em Vitória, Ônibus turístico levará passageiros para curtir a Vila do Papai Noel, no Parque Moscoso Crédito: Leonardo Silveira

Que tal contemplar toda a decoração natalina de Vitória durante um passeio num ônibus panorâmico? Se a ideia te animou, pode se preparar que a segunda edição do passeio "Natal Iluminado" começa nesta quinta-feira (12) e vai até o dia 5 de janeiro de 2020.

Com saídas semanais, de quinta a domingo, sempre às 19h, o passeio parte do píer de Iemanjá, na praia de Camburi, passando pelos principais pontos da Capital que receberam iluminação natalina.

O city tour seguirá pela avenidas Américo Buaiz e Beira-Mar e vai até o Parque Moscoso, onde fica a Vila do Papai Noel, com parada de 1h30. Após a visita, o veículo volta pelo mesmo caminho e deixa os passageiros no local de saída.

O valor do bilhete é R$ 35 e criança com até 2 anos, acompanhada dos pais ou responsável, não paga. As vagas são limitadas e é preciso fazer reserva com a Capixaba Turismo, que presta o serviço, pelo telefone 3325-2000, WhatsApp (27) 99606-3500 ou e-mail [email protected]

PARQUE MOSCOSO

O Parque Moscoso, que recebeu iluminação especial e conta com diversas atrações para a criançada, já recebeu mais de 24 mil pessoas. No local, os passageiros poderão conferir a decoração natalina de todo parque, que conta 715 mi microlâmpadas LED, além de roda gigante, trem interativo, balão iluminado, presépio, árvore de 14 metros, trenós, renas, presentes, bolas e enfeites gigantes. Tudo embalado ao som de músicas de Natal.