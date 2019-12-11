Artista da terra

Natal Luz de Cariacica terá shows gratuitos de Anna Cintia

Apresentações fazem parte do projeto 'Te fazer feliz', com duas composições autorais da cantora natural de Santa Teresa
Redação de A Gazeta

11 dez 2019 às 19:32

Publicado em 11 de Dezembro de 2019 às 19:32

Anna Cíntia fará shows gratuitos em Cariacica Crédito: Toninho Ribeiro
Dois shows no "quintal de casa". É desta forma que a cantora e compositora capixaba Anna Cintia define suas apresentações dentro da programação do Natal Luz, em Cariacica, neste mês.
No sábado (14), ela subirá ao palco às 21h na Praça Marechal Deodoro da Fonseca, em Cariacica Sede. No dia 20 deste mês, Anna repete a apresentação na Praça CEU, em Nova Rosa da Penha II.
Os shows são gratuitos. No entanto, quem quiser, pode doar alimentos não perecíveis durante o evento. O material arrecadado será encaminhado para o Banco de Alimentos de Cariacica, que conta com cerca de 400 famílias em vulnerabilidade social.
As apresentações têm um gostinho a mais já que Anna é moradora de Cariacica desde os 7 anos de idade.  Fiquei muito feliz quando soube que iríamos tocar em Cariacica. Espero contar com meus amigos e parentes. Estou com uma expectativa muito boa para as apresentações, conta.
Anna promete levar canções do EP Te fazer feliz, lançado em 2018. Das quatro faixas, os singles Saudade de você e Eu vou estar aqui foram compostos pela capixaba nascida em Santa Teresa, Região Serrana do Espírito Santo.  "Vamos fazer um show que mistura o pop e a MPB. O repertório será de músicas cheias de balanço e mistura", completa

HISTÓRIA

 Segundo a cantora, sua carreira mesmo teve início aos 15 anos quando começou a cantar na igreja. Em 2013, decidiu reunir amigos para cantar em bares e festas. Ao longo das apresentações, adquiriu experiência de palco, repertório e produção.
"Sempre tive vontade de cantar. Conversei com um colega e ele falou para eu entrar na equipe de canto da igreja. Era a chance de cantar e experimentar. Com todo o respeito, a igreja pode ser o primeiro palco que a gente tem contato"
Anna Cintia - Cantora 
Sua história seguiu e, em 2015, a cantora capixaba participou no Grupo Vocal Mucane (Museu Capixaba do Negro), em Vitória. Na época, ela realizou apresentações musicais em espaços como o Teatro Carlos Gomes e em projetos como o Viradão Cultural de Vitória.
De 2018 para cá, ela investiu forte na carreira solo, com direito a quatro singles lançados. As músicas dela estão disponíveis nas plataformas digitais.
FUTURO

O projeto Te fazer feliz foi contemplado pela Lei João Bananeira, que incentiva a cultura no município de Cariacica. Três apresentações da cantora foram aprovadas. No entanto, outras três contrapartidas foram incluídas: a realização de dois pequenos shows em acordo com a Secretaria de Cultura e uma oficina de composição musical já realizada em novembro.
Para 2020, os planos de Anna Cintia é lançar singles ao longo do ano. A previsão é de que uma nova música seja lançada ainda no primeiro semestre do próximo ano. A gente tem um novo show. Também vamos experimentar lançar um single por mês, revela.

SHOWS DE ANNA CINTIA NO NATAL LUZ DE CARIACICA

  • Praça Marechal Deodoro da Fonseca (Cariacica Sede)
  • Data: 14 de dezembro
  • Horário: 21h 

  • Praça CEU (Nova Rosa da Penha II)
  • Data: 20 de dezembro
  • Horário: 15h
  • Todas as apresentações são gratuitas.

Tópicos Relacionados

Recomendado para você

Imagem de destaque
A duplicação da BR 262 e os desafios das desapropriações
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 09/04/2026
Imagem de destaque
Ciclovia entre Vila Velha e Guarapari sinaliza novos tempos na mobilidade

