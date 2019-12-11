Vitória dá viagem internacional para melhor decoração de Natal

O morador de Vitória que tiver a casa ou apartamento com a melhor decoração de Natal pode ganhar uma viagem com um acompanhante para Buenos Aires, na Argentina, com passagens e hospedagens quatro estrelas por quatro dias pagas pela prefeitura da Capital.
Esse é o principal prêmio do concurso "Ilha de Vitória 2019", lançado pela prefeitura, que vai avaliar as decorações das fachadas e jardins dos imóveis residenciais, desde que possam ser vistas por quem passa pela rua. Também estão inclusos nessa premiação o translado aeroporto x hotel x aeroporto. Mas a alimentação não está inclusa.
O imóvel precisa estar no nome do candidato ou de responsabilidade provisória (locado).
COMO PARTICIPAR
As inscrições do concurso ficam abertas até o dia 17 de dezembro e são presenciais. Para participar, o morador precisa ir ao Centro de Apoio ao Empreendedor, localizado na Casa do Cidadão, em Itararé, ou à sede da Companhia de Desenvolvimento, Turismo e Inovação (CDV), que fica no Centro Integrado de Atendimento ao Cidadão (CIAC), na Enseada do Suá, com a ficha de inscrição preenchida e os seguintes documentos estabelecidos no regulamento:
- Cópia autenticada ou cópia comum acompanhado do documento original do comprovante de posse ou locação do imóvel;
- Cópia autenticada ou cópia comum acompanhado do documento original do comprovante de residência em nome proprietário ou locatário que conste o endereço do imóvel;
- Cópia autenticada ou cópia comum acompanhado do documento original do RG e CPF;
- Certidão negativa de débitos válida do proponente junto à Prefeitura de Vitória.
A ficha de inscrição pode ser obtida clicando aqui. A análise e a avaliação da comissão julgadora ocorrerão no período de 16 a 20 de dezembro, no período das 19h às 22h. A comissão vai levar em conta três critérios: o primeiro é Criatividade e Originalidade, o segundo é Beleza e Harmonia e o terceiro é Iluminação e Decoração. A divulgação dos vencedores ocorrerá no dia 27 de dezembro, no Diário Oficial do Município de Vitória e no site da CDV.
OUTROS PRÊMIOS
O dono segunda melhor decoração vai ganhar uma viagem de avião com direito a um acompanhante para a cidade de Gramado (RS), incluindo hospedagem de categoria quatro estrelas, com quatro diárias (sem alimentação); já o terceiro vai levar uma hospedagem com direito a um acompanhante para Domingos Martins, incluindo duas diárias (sem alimentação). Nesse terceiro prêmio, o deslocamento até a cidade de Domingos Martins ocorrerá por conta do premiado.