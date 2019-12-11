Vitória dá viagem internacional para melhor decoração de Natal

Decoração de Natal no Parque Moscoso, em Vitória. Prefeitura vai dar prêmio para casa melhor enfeitada Crédito: Fernando Madeira

O morador de Vitória que tiver a casa ou apartamento com a melhor decoração de Natal pode ganhar uma viagem com um acompanhante para Buenos Aires, na Argentina, com passagens e hospedagens quatro estrelas por quatro dias pagas pela prefeitura da Capital.

Esse é o principal prêmio do concurso "Ilha de Vitória 2019", lançado pela prefeitura , que vai avaliar as decorações das fachadas e jardins dos imóveis residenciais, desde que possam ser vistas por quem passa pela rua. Também estão inclusos nessa premiação o translado aeroporto x hotel x aeroporto. Mas a alimentação não está inclusa.

O imóvel precisa estar no nome do candidato ou de responsabilidade provisória (locado).

COMO PARTICIPAR

As inscrições do concurso ficam abertas até o dia 17 de dezembro e são presenciais. Para participar, o morador precisa ir ao Centro de Apoio ao Empreendedor, localizado na Casa do Cidadão, em Itararé, ou à sede da Companhia de Desenvolvimento, Turismo e Inovação (CDV), que fica no Centro Integrado de Atendimento ao Cidadão (CIAC), na Enseada do Suá, com a ficha de inscrição preenchida e os seguintes documentos estabelecidos no regulamento:

Cópia autenticada ou cópia comum acompanhado do documento original do comprovante de posse ou locação do imóvel;

Cópia autenticada ou cópia comum acompanhado do documento original do comprovante de residência em nome proprietário ou locatário que conste o endereço do imóvel;

Cópia autenticada ou cópia comum acompanhado do documento original do RG e CPF;

Certidão negativa de débitos válida do proponente junto à Prefeitura de Vitória.

27 de dezembro, no Diário Oficial do Município de Vitória e no site da CDV. A ficha de inscrição pode ser obtida clicando aqui . A análise e a avaliação da comissão julgadora ocorrerão no período de 16 a 20 de dezembro, no período das 19h às 22h. A comissão vai levar em conta três critérios: o primeiro é Criatividade e Originalidade, o segundo é Beleza e Harmonia e o terceiro é Iluminação e Decoração. A divulgação dos vencedores ocorrerá no dia, no Diário Oficial do Município de Vitória e no site da CDV.

OUTROS PRÊMIOS