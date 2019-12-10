Natal: 5 dicas para não gastar muito com presentes Crédito: Unsplash

O natal já está batendo na porta, e há menos de um mês para a celebração, é possível se ver em uma situação difícil: vontade de presentar a família, porém, isso não cabe mais no orçamento. E para não acontecerem aquelas famosas parcelas por impulso, a expert em finanças Nathalia Arcuri, em entrevista a Glamour, reuniu dicas preciosas sobre como controlar os gastos nessa época do ano. Confira:

Coloque um limite de gasto total em presentes

"Parcelou muito no cartão de crédito e não tem noção de quanto ainda tem de cada prestação? Olhe a última fatura e veja o quanto ainda deve para cada loja. Ao lado de cada valor pago a prazo há uma informação, do tipo 2 de 10. Neste caso, significa que ainda faltam 8 parcelas. Exemplo: *Lojas Nath:* R$100,00 (parcela 4 de 12). Isso indica que você ainda deve 8 parcelas da compra feita nas "Lojas Nath" (obrigada), o equivalente a R$800,00. Agora que você já sabe exatamente quanto deve, faça um favor a si mesma: veja o quanto é possível gastar com os presentes de Natal sem que isso transforme as festas de fim de ano em festas de fim de saldo. Se presentear as pessoas é muito importante para você, este é o momento de planejar a economia necessária para comprar os presentes sem sufoco."

Compre com antecedência

"Planejamento é fundamental, sempre! Infelizmente, a maioria das pessoas deixa para fazer as compras de Natal em cima da hora, sem nenhum planejamento. Faça diferente neste ano e comece as compras dos presentes o quanto antes, assim você evita pegar filas, não sofre no shopping ou em qualquer loja no final do ano e ainda não perde tempo. Afinal, tempo é dinheiro."

Liste quem será presenteado e estipule um valor para cada presente

"Coloque no papel, ou na planilha, os nomes dos presenteados e os valores que pretende gastar com cada um, dentro da meta estipulada. Comece pelos presentes de menor valor. Motivo: é mais fácil reduzir o preço de um presente caro, que não se ajustou ao orçamento, do que baixar a estimativa de um presente que já 'nasceu' barato. Imagine a lógica:

Colegas: R$ 20 por presente;

Família: R$ 300 por presente;

Se você começar a lista pelos mais caros, certamente não vai querer reduzir o padrão dos presentes, mesmo sabendo que não tem dinheiro para a lista toda. Mas se começar pelos mais baratos, quando chegar nos mais caros já vai saber o quanto ainda tem disponível para distribuir entre os sortudos dos presentes mais elaborados. Aí, sabendo o quanto tem para gastar com cada um, vá às compras! De preferência, pague em dinheiro, à vista, para não perder o controle nem o foco. Não esqueça: você está lá para comprar presentes para os outros, não para você."

Não parcele suas compras

"Dar um passo maior do que você pode só vai trazer uma felicidade momentânea, porque depois que as parcelas começarem a vir, você vai se arrepender disso. Quem te ama não quer te ver endividada ou endividado, então só compre dentro do que você puder. Só compre o que couber no seu orçamento!"

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