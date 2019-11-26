10 inspirações do Pinterest para decorar a casa em tons naturais no natal

Se você é daqueles que adora enfeitar a casa no natal, então também deve amar variar nas decorações e apostar em diferentes estilos a cada ano. E segundo o Pinterest, o que está na moda agora é o estilo Boho, já que, segundo a plataforma, a procura por imagens de 'Natal Boho' cresceu 65% na plataforma no último ano.

Por isso, esqueça um pouco os tradicionais verde e vermelho e invista em uma paleta de cores com pegada escandinava, com toques em bege, branco, cinza e luz natural para esse ambiente. Confira as inspirações do site:

Natal Boho: confira as inspirações do Pinterest para decorar sua casa neste estilo Crédito: Pinterest

Natal Boho: confira as inspirações do Pinterest para decorar sua casa neste estilo Crédito: Pinterest

NA PORTA DE CASA

Aposte no DIY (Do It Yourself ou 'Faça Você Mesmo') para deixar esse ambiente no clima natalino. Aposte nos tons frios para dar um toque jovem e moderno ao ambiente. Botinhas de tecido e mini árvores podem ser misturadas aos elementos naturais da casa como cactos e outros objetos contemporâneos.

Natal Boho: confira as inspirações do Pinterest para decorar sua casa neste estilo Crédito: Pinterest

Natal Boho: confira as inspirações do Pinterest para decorar sua casa neste estilo Crédito: Pinterest

NA ÁRVORE DE NATAL

Não há dúvidas de que a árvore de Natal é o elemento essencial para essa época do ano, o e característico ao ambiente. Mas, na versão boho, ao invés de apostar nos pingentes clássicos, vale pendurar aquele filtro dos sonhos ou incluir cordões de luz de LED.

Natal Boho: confira as inspirações do Pinterest para decorar sua casa neste estilo Crédito: Pinterest

Natal Boho: confira as inspirações do Pinterest para decorar sua casa neste estilo Crédito: Pinterest

Natal Boho: confira as inspirações do Pinterest para decorar sua casa neste estilo Crédito: Pinterest

Natal Boho: confira as inspirações do Pinterest para decorar sua casa neste estilo Crédito: Pinterest

Natal Boho: confira as inspirações do Pinterest para decorar sua casa neste estilo Crédito: Pinterest

NOS ENFEITES EM CASA

Aposte em tapeçaria e macramê para enfeitar a sua árvore. Ou ainda inclua pedras místicas e seus cristais preferidos para dar um ar de 'bruxa moderna' para o ambiente.

Natal Boho: confira as inspirações do Pinterest para decorar sua casa neste estilo Crédito: Pinterest

NA JANELA