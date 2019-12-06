Aposentado enfeita casa e faz festa de Natal de graça em Fundão

Brilho de Natal de Fundão: o aposentado Vavado Pratti enfeita a própria casa há mais de 20 anos e faz festa de Natal de graça para crianças, vizinhos e turistas Crédito: Arquivo pessoal

A partir deste sábado (7), quem passar por Fundão vai ver um brilho diferente na cidade. Mais precisamente na casa do aposentado Vavado Pratti, que há mais de 20 anos enfeita e abre as portas de sua própria casa para fazer uma festa de Natal de graça para crianças, vizinhos e turistas. Desta vez, a visitação acontece das 19h às 22h e, no dia 25 de dezembro, haverá festa com pula-pula, pipocas, algodão-doce e outras guloseimas.

"A decoração está como sempre faço, só que fiz algumas mudanças para melhorar (risos). Fiz uma árvore com estrutura metálica iluminada com pisca-pisca, bonecos de Papai Noel em tamanho real, renas com presépio e outras decorações desse tipo. Acho que, neste ano, coloquei mais de 30 mil lâmpadas", fala.

A entrada no local é franca e o que paga os custos que o aposentado tem é o sorriso no rosto de cada um que vai até o local. "Não tem preço. Ver as crianças tirando foto, antes mesmo de terminar de enfeitar tudo, é maravilhoso. Os turistas param, os vizinhos nos visitam, todos ficam encantados", comenta.

Segundo Vavado, a casa começou a ser até apelidada de "Casa do Papai Noel" de uns tempos para cá pelos próprios vizinhos. Ele conta que, a cada ano, mais pessoas visitam o local.

ÁRVORE DE NATAL COM SHOW EM CARAPEBUS

Mas na Grande Vitória ele não é o único que está perto de fazer festa do bom velhinho. Em Carapebus, na Serra, nesta sexta (6) haverá inauguração de árvore de Natal com apresentação de corais e músicas natalinas a partir das 19h na Praça 7 de Setembro.

As apresentações serão feitas no palco do Caminhão da Cultura Viva. Nele, a Orquestra Sonatha fará um Concerto de Natal, sob a regência do maestro Hariton Nathanailidis, e apresentará o Coro Infantil da EEEF Carapebus, coordenado pela professora Élida Kaiser Fernandes. A programação contará ainda com o Coral ArcelorMittal, regido pelos maestros Adolfo Alves da Silva Filho e Wilson Olmo Sobrinho.

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