Decoração de Natal de Guaçuí faz sucesso no Caparaó; veja fotos

Decoração de Natal de Guaçuí faz sucesso no Caparaó Crédito: Leo Ola

Natal tem inspirado várias cidades capixabas a decorarem espaços para visitação de moradores e turistas. Em Guaçuí , na região do Caparaó , não é diferente: o município decorou a Praça João Acacinho, no Centro, e preparou uma vila exclusiva para alimentação.

A prefeitura informou que a decoração com luzes já é uma tradição na região e tem atraído cada vez mais visitantes de outros municípios. O Papai Noel, tão esperado pelas crianças, está na praça às sextas-feiras, aos sábados e aos domingos, a partir das 19h.

No dia 23 de dezembro, terá a apresentação de uma cantata de Natal com a participação de igrejas e corais do município. A decoração fica montada até o dia 06 de janeiro de 2020.

Decoração de Natal de Guaçuí faz sucesso no Caparaó Crédito: Leo Ola

Na Vila do Natal de Luz, que foi montada pela Associação Comercial de Guaçuí (Acisg), os visitantes encontram uma praça de alimentação montada exclusivamente para esse período, com shows musicais, opções de comidas, bebidas e produtos da agroindústria e lojas do município. O cardápio oferece comida japonesa, lanches, porções, salgadinhos, pratos gourmet, drinks, chopp, cerveja artesanal, além de geleias, doces, biscoitos artesanais, queijos, castanhas, vinhos e artesanato.

A Vila, que fica ao lado da praça iluminada, vai funcionar das 18h às 23h, até o dia 27 de dezembro, com exceção do dia 24.

Decoração de Natal de Guaçuí faz sucesso no Caparaó Crédito: Leo Ola

Os visitantes também encontram produtos de vestuário, utensílios e móveis nos estandes que funcionam em sistema de rodízio, sendo cada semana, um grupo diferente de empresas.

Decoração de Natal de Guaçuí faz sucesso no Caparaó Crédito: Leo Ola

NATAL SOLIDÁRIO

A Acisg também está organizando uma arrecadação de presentes que podem ser entregues na Vila do Natal de Luz. Os presentes serão distribuídos para instituições e comunidades de Guaçuí.