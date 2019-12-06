Confira dicas de panetones, cookies e sobremesas para o Natal

Com sua massa fofa, perfumada e cravejada de frutas, o panetone é a guloseima mais aguardada para as festas de fim de ano. Mas o pão doce natalino não reina sozinho. São inúmeras as opções de sobremesas para o banquete do dia 24, e as formiguinhas de plantão contam com novidades irresistíveis a cada temporada. Se você ainda não encomendou a ceia de Natal, confira aqui algumas dicas para pedir de última hora em Vitória e Vila Velha

Além dos já consagrados chocotones, com recheios cremosos ou apenas gotas de chocolate na massa, há doçuras temáticas feitas com as cores típicas da época ou em formatos especiais que surpreendem pela criatividade. A lista a seguir inclui 28 sugestões de lembranças para presentear e de sobremesas para servir nos festejos. Entre os destaques estão os panetones com massa de fermentação longa, mais leves, e uma vila de Natal com casinhas de bolo de laranja. Resista se puder!

Panetone recheado Nero da Chocolateria Brasil Crédito: Débora Benaim/Divulgação

CHOCOTONES RECHEADOS

Os panetones recheados da Chocolateria Brasil para o Natal 2019 vêm em sete versões: Nero (foto), chocolate ao leite, nozes, pistache, crème brûlée, doce de leite e trufa de avelã (a partir de R$ 110/1kg). Limitado a 50 peças, o panetone Signature, de fermentação natural, com gotas de chocolate, recheio de pistache e amarena e cobertura de chocolate rubi (R$ 210/1 kg), será produzido apenas sob encomenda (até 20/12). Até o Natal, a loja funcionará com horário especial e terá vários itens para pronta-entrega, de chocolates e panetones: 21 e 23/12, das 10h às 19h; 22/12, das 12h às 19h; 24/12, das 10h às 17h. Rua João da Silva Abreu, 971, Praia do Canto, Vitória. (27) 3322-7783 e 99507-3130.

Casinhas de bolo de laranja do bufê Caçarola Cozinha Crédito: Débora Benaim/Divulgação

CASINHAS COMESTÍVEIS

Caçarola Cozinha podem ser pedidas em embalagem natalina individual (R$ 25). A vila com seis sai a R$ 115. Encomendas até 15/12 pelo (27) 99993-3773 ou Instagram E se a sobremesa da ceia fosse uma charmosa vila com casinhas de bolo de laranja orgânica, baunilha e cointreau? Também na versão chocolate belga, as belezuras do bufêpodem ser pedidas em embalagem natalina individual (R$ 25). A vila com seis sai a R$ 115. Encomendas até 15/12 pelo (27) 99993-3773 ou Instagram @cacarolacozinha

Panetone de fermentação natural de Juliana Mendes para O Pão da Ju Crédito: Juliana Mendes/Divulgação

FERMENTAÇÃO 100% NATURAL

O Pão da Ju, prepara fornadas semanais de panetones e chocotones com massa de fermentação natural (48 horas), sob encomenda. O de frutas custa R$ 30 (500g) e o de chocolate belga com laranjas orgânicas cristalizadas artesanalmente sai por R$ 35 (500g). Os pedidos podem ser feitos sempre a partir de sábado, pelo Instagram Em Vitória, a padeira Juliana Mendes, da, prepara fornadas semanais de panetones e chocotones com massa de fermentação natural (48 horas), sob encomenda. O de frutas custa R$ 30 (500g) e o de chocolate belga com laranjas orgânicas cristalizadas artesanalmente sai por R$ 35 (500g). Os pedidos podem ser feitos sempre a partir de sábado, pelo Instagram @opaodaju ou no (27) 99858-4653.

Bolo natalino com frutas vermelhas da chef Sylvia Lis para A Confeitaria Crédito: Fernando Madeira

BOLO NATALINO

A Confeitaria, da chef Sylvia Lis, lançou nesta temporada o bolo natalino com frutas vermelhas, que pode ser encomendado até 19/12. A doçura é feita de massa vermelha amanteigada com recheio de geleia de framboesa, brigadeiro branco cremoso e pedaços de frutas vermelhas. A cobertura é de butter cream. Quanto: R$ 240 (serve de 15 a 20 pessoas). Pedidos pelo (27) 3207-6599 ou 99276-3533. Rua Eugênio Netto, 150, Praia do Canto, Vitória.

Caketones da confeitaria Dulcerie Crédito: Marcela Lima/Divulgação

BOLOTONES DE QUATRO SABORES

Dulcerie, prepara sob encomenda caketones de massa de bolo com gotas de chocolate e aroma de panetone. São três tamanhos (P,M e G, a partir de R$ 25). Sabores: doce de leite com nozes, brigadeiro, Ninho com Nutella e Ninho com frutas vermelhas. Pedidos até 20/12 no (27) 98118-7834. Morada de Laranjeiras, Serra. Mais informações no Instagram: A confeiteira Marcela Lima, da, prepara sob encomenda caketones de massa de bolo com gotas de chocolate e aroma de panetone. São três tamanhos (P,M e G, a partir de R$ 25). Sabores: doce de leite com nozes, brigadeiro, Ninho com Nutella e Ninho com frutas vermelhas. Pedidos até 20/12 no (27) 98118-7834. Morada de Laranjeiras, Serra. Mais informações no Instagram: @dulcerieconfeitaria

Pavlova de Natal da confeitaria Amor com Açúcar Crédito: Raissa Correa/Divulgação

DOÇURA DE SUSPIRAR

Na Amor com Açúcar, um dos destaques do cardápio com bolos e tortas natalinos é a pavlova. Na versão da doceria, o suspiro vem recheado com creme de leite fresco, frutas vermelhas e geleia de frutas vermelhas ou com manga, physalis e kiwi. Cada peça tem 20cm de diâmetro e serve em média 20 convidados. Quanto: R$ 165. Os pedidos podem ser feitos até 20/12 pelo Whatsapp (27) 99718-1930, com retirada na loja da Rua Inácio Higino, 200, Praia da Costa, Vila Velha.

Kit com pães de mel e minipresépio da confeiteira Carol Azeredo Crédito: Carol Azeredo/Divulgação

KIT COM MINI PRESÉPIO

Carol Azeredo é o kit que contém dois pães de mel (5cm de diâmetro), recheados com doce de leite e cobertos com chocolate belga, e uma garrafinha com mini presépio (R$ 32). Encomendas até 15/12, com retirada de 20 a 23/12 em Vitória (Mata da Praia) ou Vila Velha (Praia da Costa). Whatsapp (27) 99924-0052 e Instagram Uma sugestão de lembrança natalina da confeiteiraé o kit que contém dois pães de mel (5cm de diâmetro), recheados com doce de leite e cobertos com chocolate belga, e uma garrafinha com mini presépio (R$ 32). Encomendas até 15/12, com retirada de 20 a 23/12 em Vitória (Mata da Praia) ou Vila Velha (Praia da Costa). Whatsapp (27) 99924-0052 e Instagram @paodemelcarolazeredo

Chocotone low carb da Bio Doces Gourmet Crédito: Bio Doces Gourmet/Divulgação

PARA QUEM É LOW CARB

Bio Doces Gourmet atende a pedidos de chocotone feito com farinha de amêndoas, chocolate belga 70% e nozes, e também de panetone de cranberry. Os pães não contêm glúten (sem contaminação cruzada), açúcar, conservantes e lactose. Preços a partir de R$ 20 (120g). Encomendas até 21/12 pelo (27) 99222-3545, com retirada em Jardim da Penha, Vitória. Mais informações no Instagram Para quem busca opções low carb, aatende a pedidos de chocotone feito com farinha de amêndoas, chocolate belga 70% e nozes, e também de panetone de cranberry. Os pães não contêm glúten (sem contaminação cruzada), açúcar, conservantes e lactose. Preços a partir de R$ 20 (120g). Encomendas até 21/12 pelo (27) 99222-3545, com retirada em Jardim da Penha, Vitória. Mais informações no Instagram @biodocesgourmet

Cookie pingente da confeiteira Dani Freixo para Baunilha Cookieria Crédito: Dani Freixo/Divulgação

ENFEITANDO A ÁRVORE

Baunilha Cookieria, produz pingentes de cookies amanteigados para pendurar na árvore de Natal. Os biscoitos, nos formatos de bengala, sino, boneco gringerbread, Papai Noel e estrela, custam R$ 10 cada um. Pedidos até 18/12 por direct no Instagram A confeiteira Dani Freixo, da, produz pingentes de cookies amanteigados para pendurar na árvore de Natal. Os biscoitos, nos formatos de bengala, sino, boneco gringerbread, Papai Noel e estrela, custam R$ 10 cada um. Pedidos até 18/12 por direct no Instagram @baunilhacookieria . Retirada em Vitória.

Pirulito de chocolate pintado a mão da chocolateria Lugano Crédito: Igor Marques/Divulgação

PINHEIRINHO NO PALITO