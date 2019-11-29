Quer faturar no Natal? Confira receita de mini panetones recheados

Trio de mini panetones da confeiteira Tábata Romero Crédito: In Press/Divulgação

INGREDIENTES (creme de confeiteiro):

5 gemas (100 g)



5 colheres (sopa) de açúcar refinado (100 g)



5 colheres (sopa) rasas de amido de milho (40 g)



2 e meia xícara (chá) de leite (500 ml)



1 colher (sopa) de essência de baunilha (15 ml)



50 g de chocolate meio amargo picado



leite em pó a gosto



INGREDIENTES (geleia de morango):

400 g de morangos lavados e picados



1 xícara (chá) de açúcar granulado (190 g)



Suco de meio limão



INGREDIENTES (caramelo salgado):

1 xícara (chá) de açúcar granulado (190 g)



4 colheres (sopa) de manteiga sem sal (80 g)



¾ xícara (chá) de creme de leite fresco



1 pitada de sal



PARA A MONTAGEM VOCÊ VAI PRECISAR DE:

3 mini panetones (80 g cada)



Morangos para decorar



Nozes para decorar



Leite em pó para decorar



MODO DE PREPARO:

CREME DE CONFEITEIRO: Em uma tigela, misture as gemas com o amido de milho. Reserve. Em uma panela, adicione o leite e o açúcar refinado. Aqueça em fogo médio, sem levantar fervura. Adicione delicadamente metade do leite com açúcar na mistura de gemas reservadas, mexendo sem parar para não empelotar. Volte a mistura para a panela com a outra metade do leite e cozinhe em fogo médio, sem parar de mexer, por 5 minutos ou até engrossar.

Desligue o fogo e adicione a essência de baunilha. Divida o creme em dois e em uma das partes adicione o chocolate. Misture bem até derreter por completo e formar um creme homogêneo. Cubra com filme plástico em contato com os cremes para não criar película. Espere esfriar e utilize da maneira que desejar. Reserve.

GELEIA DE MORANGO: Em uma panela, em fogo médio, adicione os morangos picados, o açúcar granulado e o suco de limão. Cozinhe mexendo sempre até reduzir a água e ficar na textura de geleia. Cubra e reserve.

CARAMELO SALGADO: Em uma panela, adicione o açúcar granulado e cozinhe mexendo sempre até chegar na cor de caramelo claro. Adicione a manteiga aos poucos e com cuidado, mexendo sempre até derreter por completo. Adicione o creme de leite e a pitada de sal, mexendo bem para não empelotar. Desligue o fogo e reserve.

MONTAGEM DOS MINI PANETONES:

Retire o topo dos panetones e reserve-as. Com uma faca, retire o miolo do panetone deixando uma borda de 1 cm de espessura. Em um dos panetones, faça camadas intercalando 1 colher (sopa) do creme de confeiteiro de baunilha reservado e 1 colher (sopa) de geleia de morango, finalizando com o creme de confeiteiro. Coloque a tampa do panetone reservada e passe um pouco de creme de confeiteiro e decore com morangos. Reserve.



No outro panetone, faça camadas intercalando 1 colher (sopa) do creme de confeiteiro de baunilha com 1 colher (sopa) de caramelo salgado, finalizando com o creme de baunilha. Coloque a tampa do panetone reservada e passe um pouco de creme de confeiteiro. Decore com o caramelo salgado e nozes. Reserve.



No último panetone, faça camadas intercalando 1 colher (sopa) do creme de chocolate reservado, 1 colher (sopa) de leite em pó e 1 colher (sopa) de creme de confeiteiro de baunilha, finalizando com o creme de chocolate. Coloque a tampa do panetone reservada e passe na metade da tampa um pouco de creme de confeiteiro de baunilha e, na outra metade, um pouco de creme de chocolate, mesclando os dois. Decore com o leite em pó polvilhado.

Sirva em seguida ou embrulhe em caixas próprias para panetones recheados.



A receita também está disponível em vídeo. Assista: