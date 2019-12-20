Ceia pronta de última hora: ainda dá tempo de encomendar a sua

Faltam poucos dias para a festa de Natal e você não decidiu o que servir? Em Vitória e Vila Velha, alguns restaurantes, bufês e padarias ainda têm opções práticas de ceia pronta sob encomenda. Muitos desses locais aceitam pedidos natalinos até domingo, dia 22, mas se a sua ideia é reservar pratos para o réveillon, há prazos que se estendem até 28 e 29 de dezembro.
Para garantir o panetone ou aquela lembrança doce para presentear, confira aqui algumas dicas pela Grande Vitória. Docerias possuem itens para pronta-entrega até mesmo no dia 24/12. Quanto ao jantar, confira a seguir dicas de ceia pronta para pedir de última hora e tenha um Natal delicioso. Boas festas!
- SANTO GRAAL:
- A ceia sob encomenda da padaria e restaurante inclui opções como paleta de cordeiro (R$ 115/kg), peru recheado (R$ 74,90/kg), farofa de miúdos (R$ 45,90/kg) e salpicão (R$ 52,90/kg). De sobremesa, há escolhas como bolo de pistache (R$ 126/kg), cheesecake de doce de leite (R$ 65/kg) e torta Baba de Moça (R$ 77/kg). Encomendas até 22/12 pelo (27) 99762-0363. Retirada: data e horário a combinar. Rua 15 de novembro, 960, Centro, Vila Velha.
- CONFEITARIA MONZA:
- Entre as opções para o Natal e o réveillon há tender (R$ 119/kg), lombo suíno (R$ 87,90/kg) e chester (R$ 71,90/kg), além de tortas doces como a de nozes (a partir de R$ 75,90, de 10 a 15 pessoas). Pedidos para o Natal até 23/12 e para o réveillon até 28/12 pelo (27) 99236-9900 ou 3064-3754. Retirada em uma das 8 lojas da rede, em Vitória e Vila Velha. www.confeitariamonza.com.br.
- GABÊ FAMILY FOOD:
- O restaurante Gabê recebe encomendas de combos de petiscos (R$ 131, para 6 pessoas), de jantar (a partir de R$ 92, para 4 pessoas) e de ceia (a partir de R$ 390, para 8 pessoas). Um dos destaques é o combo de peru com cuscuz marroquino e farofa de bacon (R$ 473, para 8). Encomendas para ceia de réveillon até 24/12 pelo (27) 3025-2070 e 99602-2070. Retirada: 31/12, das 11h às 16h. Rua Dr. Eurico de Aguiar, 900, Santa Lúcia, Vitória.
- BIO GOURMET:
- Cardápio de Natal com pratos, saladas e doces, todos sem glúten. Destaque para os quibes de quinoa (R$ 72,90/kg, de abóbora, frango ou carne), para as quiches (R$ 72,90/kg, de bacon com alho-poró, de alho-poró com muçarela de búfala e de legumes) e para o empadão de camarão (R$ 79,90/kg). Encomendas até 23/12 pelo (27) 3208-0021. Retirada: 24/12. Rua Henrique Moscoso, 398, Praia da Costa, Vila Velha.
- PADARIA MONTE LÍBANO:
- Sugere ceia para 12 convidados a R$ 900 (R$ 75 por pessoa) que inclui tábua de frios, pães árabe e ciabatta com patês, caponata, lombo, chester, farofa, arroz com lentilha, torta musse de chocolate e rabanada. Encomendas até 22/12 (Natal) e 29/12 (réveillon) pessoalmente nas lojas da rede (Jardim da Penha, Praia do Canto, Santa Lúcia e Praia da Costa). www.padariamontelibano.com.br.
- NEFFA BUFFET:
- Serviço de bufê externo completo, já com louças, rechauds e utensílios, a R$ 165 por pessoa. Inclui mesa de antepastos com 26 itens e pratos como peru laqueado ao molho oriental, tender à Califórnia e arroz com amêndoas. Também é possível encomendar ceias pelo site www.neffabuffet.com.br. Encomendas até 2 dias úteis antes da ceia. Entrega com taxa sob consulta ou retirada sem custo no Alice Vitória Hotel. Rua Maria Helena Murad Neffa, 95, Centro, Vitória.
- BEM DITA MASSA:
- Tortelloni de espinafre recheado de ricota, nozes e passas ao molho de catupiry (R$ 38/kg), ravióli de damasco ao molho Alfredo (R$ 46/kg) e conquilha de cordeiro ao funghi (R$ 55/kg) são sugestões para a ceia. Encomendas até 23/12 pelo (27) 3073-2286, 2142-5489 e 3077-2285. Retirada: 24/12, até 15h. Rua Dr. Guilherme Serrano, 101, Barro Vermelho, Vitória. Também em Jardim Camburi e na Praia da Costa.
- MÃE DIVINA:
- Quem deseja encomendar pratos veganos para as festas de fim de ano, encontra opções como quiche de cebola com creme de castanhas (R$ 70/1,3kg, serve até seis pessoas), batatalhau com palmito (R$ 50 o quilo), arroz com lentilhas e cebolas caramelizadas (R$ 35 o quilo) e farofa de grãos, sementes e castanhas (R$ 30 o quilo). Pedidos até 22/12 pelo (27) 3062-3366 ou 98166-0061. Rua Domingos Leal, 200, Olaria, Vila Velha.
- CHEF DANIEL DE CASTRO:
- O chef prepara entradas como vinagrete de polvo (R$ 210), pratos como leitão à bairrada (R$ 795) e doces como torta de Sintra (R$ 109). Pedidos para no mínimo 15 pessoas. Encomendas até 22/12 pelo (27) 99717-5197 e 99275-7155. Entrega na Grande Vitória (municípios e frete sob consulta).
- DÉLI & PRÁTICA:
- Uma sugestão de entrada para a ceia de réveillon é a musse salgada de abacaxi (R$ 50). Arroz com amêndoas e damasco (R$ 150) é uma opção de guarnição, e entre as carnes uma pedida é o filé mignon ao molho madeira (R$ 250/1kg de filé e 500g de molho). Encomendas até 26/12 (réveillon) pelo (27) 99902-4030 ou [email protected]. Praia da Costa, Vila Velha.