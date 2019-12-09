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Vitória

Turismo de observação de baleias foi sucesso no litoral capixaba em 2019

Mais de 800 pessoas participaram das expedições. Turistas injetaram R$ 236 mil na cidade, diz a Prefeitura de Vitória
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 dez 2019 às 17:53

Publicado em 09 de Dezembro de 2019 às 17:53

Cerca de 25 mil baleias jubarte passaram pelo litoral do ES durante temporada de reprodução em 2019 Crédito: Leonardo Merçon/Amigos da Jubarte
A temporada 2019 do turismo de observação de baleias no litoral capixaba foi um sucesso. Segundo a Prefeitura de Vitória, 831 pessoas participaram das expedições, que aconteceram no período de junho a outubro, com saídas da Enseada do Suá nos finais de semana e feriados em que as condições meteorológicas estiveram favoráveis.
Segundo dados da Companhia de Desenvolvimento, Turismo e Inovação de Vitória (CDV), 64,3% dos visitantes são da Grande Vitória. Outros 26,3% são turistas de outros estados, como São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Distrito Federal, Para, Ceará, Rio Grande do Sul, entre outros. Estes turistas injetaram na economia capixaba R$ 236 mil, informa Felipe Ramaldes, diretor de turismo da CDV.

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"Em 2015, nós apostamos no turismo de observação de baleias pois já sabíamos da migração das baleias jubarte da Patagônia Argentina para a Costa de Vitória, pela qualidade de nossas águas, propícias para que as baleias possam ser observadas em seus movimentos. Comemoramos ainda mais o crescimento do turismo de observação. Nosso objetivo é continuar atraindo os turistas de observação para a nossa cidade", disse o secretário de Meio Ambiente de Vitória, Luiz Emanuel Zouain.
A temporada 2019 também atraiu turistas do interior do Espírito Santo (5,05%) e de outros países (2,2%) como Alemanha, Estados Unidos, Itália, Espanha, Argentina, Finlândia e México, que puderam conferir de perto os saltos espetaculares das baleias jubarte. Ao longo desse período, cerca de 25 mil baleias passaram pelo litoral capixaba. A média de avistamento de baleias foi de 10 por expedição.
Segundo o diretor-presidente da CDV, Leonardo Krohling, toda cadeia produtiva do turismo náutico foi preparada para a temporada. "O turismo de observação de baleias cresce a cada ano e o Espírito Santo é privilegiado por estar localizado na rota de migração dos cetáceos. Para este ano, foi realizada uma série de capacitações voltadas para os profissionais que atuam no ramo, tais como guias de turismo, representantes de hotéis, mestre de embarcações, ente outros, destaca.

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