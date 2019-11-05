Mamãe Jubarte e filhote são flagrados em águas capixabas

O fotógrafo Filipe de Moraes flagrou um momento de carinho entre uma baleia Jubarte e seu filhote recém-nascido no litoral do Espírito Santo. Nas fotos, bebê e mamãe Jubarte passeiam juntos em águas capixabas.
A cena foi registrada por um drone durante uma saída para observação de baleias, realizada pelo Projeto Amigos da Jubarte e uma equipe de pesquisa da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes). É possível ver a diferença de tamanho entre a mãe, que está submersa e possui coloração mais escura, e o filho, mais claro.
Entre os meses de junho e novembro, as baleias-jubarte viajam até a costa brasileira, mais especificamente entre o sul da Bahia e norte do Espírito Santo, para acasalar, dar à luz e iniciar o desenvolvimento dos filhotes. Nessa região, as águas são mais quentes, calmas, rasas e com menor concentração de predadores, segundo o biólogo e pesquisador, Jonathas Barreto.
A vida das mamães jubarte é bastante corrida. Em média, as baleias-jubarte fêmeas dão à luz de três de três anos, sendo um filhote a cada gestação, que dura 11 meses. Após o nascimento, a mamãe jubarte amamenta e cria o filhote em um período de seis a dez meses para que ele esteja pronto para sobreviver sozinho.