Mamãe Jubarte e filhote são flagrados em águas capixabas

A vida das mamães jubarte é bastante corrida. Em média, as baleias-jubarte fêmeas dão à luz de três de três anos, sendo um filhote a cada gestação, que dura 11 meses. Após o nascimento, a mamãe jubarte amamenta e cria o filhote em um período de seis a dez meses para que ele esteja pronto para sobreviver sozinho.