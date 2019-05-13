Baleias Jubarte são flagradas em Vila Velha

Quatro baleias da espécie Jubarte foram vistas no mar de Vila Velha nesta segunda-feira (13) pela equipe do projeto "Amigos da Jubarte", durante uma expedição científica. O curioso, nesta investida, foi o período em que foram flagrados os animais, sendo que, de maneira geral, só migram para as águas dos trópicos entre junho e novembro, depois de se alimentarem ao sul das Ilhas Austrais, buscando a procriação em águas quentes como as capixabas.

De acordo com Thiago Ferrari, ambientalista e coordenador do projeto, as baleias foram vistas em duplas. "Nós as avistamos no mar de Vila Velha. A primeira dupla estava a 16 milhas náuticas da costa, e a outra a 22 milhas, próxima ao local que chamam de 'Barranco'. A Jubarte compõe um grupo de 20 a 25 mil baleias, cuja diferenciação se dá pela nadadeira caudal como se fosse a impressão digital de cada uma. E o peculiar é que elas migram para as águas dos trópicos, geralmente entre junho e novembro, depois de se alimentarem ao sul das Ilhas Austrais", comentou.

POR QUE ELAS VIERAM MAIS CEDO

A respeito do motivo que teria antecipado a vinda das baleias para o litoral capixaba, Thiago comentou que existem hipóteses. A mais provável, segundo o especialista, seria o aquecimento das águas do Atlântico, também em decorrência do fenômeno do El Niño.

"Acreditamos que o aquecimento dos trópicos tenha afetado o relógio biológico das baleias, antecipando a migração. Para ter uma ideia, a temperatura do mar hoje estava em aproximadamente 29 graus, sendo considerada bastante elevada para esse período do ano", explicou.

A EXPEDIÇÃO

Equipe Amigos da Jubarte/Jubarte.Lab: da esquerda pra direita: Capitão Pablo Huber, Bruno Gava, Sandro Firmino, Luan Amaral, Thiago Ferrari e Joarley Rodrigues Crédito: Amigos da Jubarte

Em todos os anos, a partir de 2014, o projeto Amigos da Jubarte, através do "Jubarte Lab", faz expedições semanais para estudar a presença de baleias no Espírito Santo. Neste ano a decisão foi de aprofundar as pesquisas e o início se deu mais cedo.

Acrescentamos um estudo que vai observar a influência das grandes e pequenas embarcações na vida de baleias e golfinhos. No nosso estado, temos o maior complexo portuário da América Latina, então precisamos focar na análise dessa interferência