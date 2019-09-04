Estátua gigante de Buda vira atração em Ibiraçu, no ES

Construção de buda gigante às margens da BR 101, em Ibiraçu Crédito: Reprodução | TV Gazeta

buda gigante, às margens da BR 101, em Ibiraçu, deve ser finalizada somente até o final deste ano mas, ainda assim, chama atenção de quem passa diariamente pelo local. É que o monumento tem cerca de 30 metros, o que equivale a um prédio de 10 andares. A construção do, às margens da, emmas, ainda assim, chama atenção de quem passa diariamente pelo local. É que o monumento tem cerca de 30 metros, o que equivale a um prédio de 10 andares.

Mosteiro Zen Morro da Vargem, Daiju Bitti. O projeto é coordenado pelo abade do, Daiju Bitti.

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VISÃO DE QUEM PASSA PELA BR 101

OUTRAS CURIOSIDADES DO MOSTEIRO ZEN VARGEM ALTA

1. A Praça Torii, inaugurada em agosto de 2004, em comemoração aos 30 anos do Mosteiro Zen Morro da Vargem, é uma área voltada totalmente ao uso da comunidade e ao interesse público. Na entrada, encontra-se o grande portal Torii (o portão sem portão), que marca o diálogo entre a cultura oriental e ocidental, fortalecido pelo Mosteiro desde a sua fundação;

Crédito: Marcelo Moryan

2. Na praça, foi construído um Jardim Zen, composto de areia, pedriscos e pedras. É um jardim contemplativo. O desenho dos pedriscos sugere o movimento da água e as pedras, suas ilhas, formando o lago da serenidade. É o maior jardim dessa modalidade em todo o Ocidente;

3. Para a comemoração dos 40 anos do Mosteiro, foram colocados na parte mais alta da praça 15 budas sentados em meditação. As esculturas brancas e repetidas representam o estado de serenidade que devemos manter nas horas mais adversas e a perseverança que cada um deve trazer dentro de si. O fato de serem repetidas mostra a necessidade de sermos persistentes e não esmorecermos diante das dificuldades da vida. Representam um estado de atenção e prontidão e a percepção da paz como algo acessível, que pode fazer parte do nosso cotidiano;

Crédito: Carlos Alberto Silva | Arquivo | GZ

4. Além dos gramados e jardins, diariamente abertos ao público, está em andamento a implantação de uma Oficina Escola de Cerâmica, que usará cerâmica de alta temperatura e terá a coordenação artística da ceramista Kimi Nii. Esse projeto, voltado para famílias de baixa renda e será uma referência de trabalho social para todo o Espírito Santo e Brasil.

Projeto mostra como será o local da escola, no Mosteiro Zen Morro da Vargem, em Ibiraçu Crédito: Divulgação | Mosteiro Zen Morro da Vargem

ONDE FICA O MOSTEIRO?

O Mosteiro Zen Morro da Vargem está localizado no município de Ibiraçu, Norte do Espírito Santo, na BR 101, quilômetro 217. O local é aberto para visitação somente aos domingos das 8 às 11 horas. Lá, é possível ter uma rotina de meditação, entre outras atividades. Ao longo da semana, as visitas são destinadas somente a escolas, devidamente agendadas.