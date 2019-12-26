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Point de fim de ano

Ilha de bilionários sofre com congestionamento de iates de luxo

St. Maarten, ilha holandesa que fica no Caribe, é point queridinho dos bilionários do mundo todo e neste fim de ano o local está com congestionamento sério de iates milionários de luxo; entenda
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 dez 2019 às 12:22

Publicado em 26 de Dezembro de 2019 às 12:22

O iate "Eclipse", do magnata Roman Abramovich, avaliado em mais de R$ 4 bilhões Crédito: Reprodução
Não é surpresa para ninguém que St. Maarten, ilha holandesa que fica no Caribe, é destino favorito dos bilionários do mundo todo. Mas este fim de 2019 está difícil para quem chega ao local de iate - meio de transporte que é do mais comum para os que frequentam a região.
Segundo informações da Glamurama, em um intervalo de apenas algumas semanas o número de embarcações de luxo que passa pelo espaço pulou de 16 para 52. 
Alguns dos iates do local, que foram clicados e tiveram fotos espalhadas pela web, são avaliados em até R$ 4,4 bilhões, como é o caso de "Eclipse", cujo proprietário não é ninguém menos que o magnata Roman Abramovich. Por ano, essa mesma embarcação custa ao dono R$ 65 milhões, aproximadamente, só para gastos de manutenção.

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De acordo com a publicação, até turistas que estavam na ilha estavam aproveitando que a embarcação estava ancorada para fazer cliques próximo dela. 

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