Ilha de bilionários sofre com congestionamento de iates de luxo

Não é surpresa para ninguém que St. Maarten, ilha holandesa que fica no Caribe, é destino favorito dos bilionários do mundo todo. Mas este fim de 2019 está difícil para quem chega ao local de iate - meio de transporte que é do mais comum para os que frequentam a região.
Segundo informações da Glamurama, em um intervalo de apenas algumas semanas o número de embarcações de luxo que passa pelo espaço pulou de 16 para 52.
Alguns dos iates do local, que foram clicados e tiveram fotos espalhadas pela web, são avaliados em até R$ 4,4 bilhões, como é o caso de "Eclipse", cujo proprietário não é ninguém menos que o magnata Roman Abramovich. Por ano, essa mesma embarcação custa ao dono R$ 65 milhões, aproximadamente, só para gastos de manutenção.
De acordo com a publicação, até turistas que estavam na ilha estavam aproveitando que a embarcação estava ancorada para fazer cliques próximo dela.