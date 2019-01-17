Praia do Bananal: paraíso de água azul e drinques geladíssimos no ES

Vila Velha já revelou a Praia Secreta há algum tempo. À época, o local fez o maior sucesso que o nome Secreta virou piada entre os capixabas. Até hoje, o local é ponto de encontro de famílias e turistas. E, embora não seja novidade sua existência, a Praia do Bananal, no Morro do Moreno, tem um perfil parecido. O local, que não comporta mais que 150 pessoas, já se tornou point para muita gente que gosta de ambiente tranquilo e serviços de bar e esportes aquáticos.

A Praia do Bananal, em Vila Velha, vista de cima Crédito: Ricardo Medeiros

Por lá, é possível alugar aparelhos para praticar stand up paddle, caiaque e pedalinho por R$ 50 por hora ou R$ 30 por meia hora. Além disso, um lounge serve drinques que partem de R$ 25 e são todos feitos à base de gin, vodka e espumantes. O espaço também é equipado para oferecer porções de peixes fritos, petiscos e carnes selecionadas a partir de R$ 20. E claro, sucos naturais bem gelados por R$ 10.

17/01/2019 - Drinque servido no Lounge das Meninas, que fica na Praia do Bananal, em Vila Velha Crédito: Ricardo Medeiros

O acesso à praia acontece por meio da Rua Fernando Monteiro Lindenberg, na Praia da Costa. Até lá, quem quer curtir a Praia do Bananal deve seguir a pé ou de carro pelas ruas que cercam as casas do Morro do Moreno, que tem acesso no fim da Praia da Costa.

De cara, o charme do espaço começa com a entrada à praia, propriamente dita: uma ponte de madeira com corrimão de cordas. Já na areia, as águas cristalinas e azuis é que chamam a atenção, às vezes, até alternando em tons de verde. Mas nada mal para ser paisagem de um sábado ou domingo, dias em que o local recebe mais frequentadores.

O Gazeta Online registrou um pouco de como é o ambiente da Praia do Bananal. Assista:

DRINQUES, MÚSICA E CONFORTO

O Lounge das Meninas é o espaço que está instalado por lá. Sócia do local, Gisele Mariano destaca que o público que tem frequentado a Praia do Bananal está bem educado e respeita a praia, que é visivelmente limpa e não tem quaisquer resquícios de destruição. "Nós também temos muito cuidado com isso e, desde que começamos a operar aqui, limpamos a areia todo fim do dia. Mas são raras as vezes em que encontramos alguma coisa", relata.

Gisele Mariano, do Lounge das Meninas, apresenta drinques em versões geladíssimas de vários sabores Crédito: Ricardo Medeiros

Gisele afirma que, até por isso, a praia tem sido a queridinha de famílias e de quem quer curtir um espaço diferenciado com conforto. "Nós selecionamos músicas, deixamos os cardápios com tudo o que oferecemos à disposição e não tem jeito: quem vem aqui, não fica menos que seis, oito horas curtindo o espaço", declara.

A sócia do Lounge das Meninas explica que, em dias de pico, não é sequer possível se dar ao luxo de chegar lá à tarde. "Aos sábados e domingos, tem que chegar de manhã cedo. Mas, nessa época de verão, todos os dias estão lotados porque, como a praia é pequena, quando chegam 100, 150 pessoas já não dá pra acomodar mais ninguém", conclui.

A Praia do Bananal, em Vila Velha, é queridinha de famílias e de quem quer curtir uma água azul com conforto Crédito: Ricardo Medeiros

O bar clube, que tem sido responsável por ser chamariz de gente que vai até a Praia do Bananal pelas belas fotos que compartilha nas redes sociais, funciona todos os dias, durante o verão, das 9h às 18h, e durante o ano todo, aos sábados e domingos, no mesmo horário. "Para o próximo ano, queremos começar a ver se fazemos algo na quinta e na sexta, porque tem gente que já tem esse pedido", adianta.

PRAIA DO BANANAL NO TOP 5 DOS CAPIXABAS

Nas redes sociais, a localização "Praia do Bananal" faz o maior sucesso entre os perfis mais bombados do Estado. Mas saindo do virtual, tem gente que colocou a praia à beira do Morro do Moreno como das melhores do Espírito Santo, como é o caso da arquivista Leila Valle, de 40 anos.

"Venho aqui há uns dois anos e está sempre assim: tranquila, com água linda, super agradável... E dá para tomar um bom drinque apreciando a vista linda", destaca. Leila afirma que vai a várias praias pelo Espírito Santo afora e que, no Estado, a Praia do Bananal está no seu ranking de top cinco: "Acho que primeiro eu, como moradora de Vila Velha, tenho que 'turistar' aqui. Depois, pelo Espírito Santo e, em seguida, pelo Brasil", defende.

A arquivista Leila Valle, de 40 anos, frequenta a Praia do Bananal, em Vila Velha, com frequência Crédito: Ricardo Medeiros

Segundo a arquivista, todos os amigos dizem que ela sempre descobre lugares legais e ela acha que a Praia do Bananal é um desses points. "Todo mundo brinca dizendo isso. E realmente... (Risos). Venho sempre com as amigas e a turma toda para cá e eles também constataram isso", finaliza.

ESPORTES AQUÁTICOS

Hermano Palhares é quem coordena o aluguel dos materiais dos esportes aquáticos na Praia do Bananal. A hora em qualquer brinquedo custa R$ 50 e meia hora, R$ 30. "Tem stand up, caiaque e pedalinho. Qualquer pessoa pode usar, inclusive crianças, quando acompanhadas dos pais", diz.