Praia do Bananal: paraíso de água azul e drinques geladíssimos no ES

Vila Velha já revelou a Praia Secreta há algum tempo. À época, o local fez o maior sucesso que o nome Secreta virou piada entre os capixabas. Até hoje, o local é ponto de encontro de famílias e turistas. E, embora não seja novidade sua existência, a Praia do Bananal, no Morro do Moreno, tem um perfil parecido. O local, que não comporta mais que 150 pessoas, já se tornou point para muita gente que gosta de ambiente tranquilo e serviços de bar e esportes aquáticos.
Por lá, é possível alugar aparelhos para praticar stand up paddle, caiaque e pedalinho por R$ 50 por hora ou R$ 30 por meia hora. Além disso, um lounge serve drinques que partem de R$ 25 e são todos feitos à base de gin, vodka e espumantes. O espaço também é equipado para oferecer porções de peixes fritos, petiscos e carnes selecionadas a partir de R$ 20. E claro, sucos naturais bem gelados por R$ 10.
O acesso à praia acontece por meio da Rua Fernando Monteiro Lindenberg, na Praia da Costa. Até lá, quem quer curtir a Praia do Bananal deve seguir a pé ou de carro pelas ruas que cercam as casas do Morro do Moreno, que tem acesso no fim da Praia da Costa.
De cara, o charme do espaço começa com a entrada à praia, propriamente dita: uma ponte de madeira com corrimão de cordas. Já na areia, as águas cristalinas e azuis é que chamam a atenção, às vezes, até alternando em tons de verde. Mas nada mal para ser paisagem de um sábado ou domingo, dias em que o local recebe mais frequentadores.
O Gazeta Online registrou um pouco de como é o ambiente da Praia do Bananal. Assista:
DRINQUES, MÚSICA E CONFORTO
O Lounge das Meninas é o espaço que está instalado por lá. Sócia do local, Gisele Mariano destaca que o público que tem frequentado a Praia do Bananal está bem educado e respeita a praia, que é visivelmente limpa e não tem quaisquer resquícios de destruição. "Nós também temos muito cuidado com isso e, desde que começamos a operar aqui, limpamos a areia todo fim do dia. Mas são raras as vezes em que encontramos alguma coisa", relata.
Gisele afirma que, até por isso, a praia tem sido a queridinha de famílias e de quem quer curtir um espaço diferenciado com conforto. "Nós selecionamos músicas, deixamos os cardápios com tudo o que oferecemos à disposição e não tem jeito: quem vem aqui, não fica menos que seis, oito horas curtindo o espaço", declara.
A sócia do Lounge das Meninas explica que, em dias de pico, não é sequer possível se dar ao luxo de chegar lá à tarde. "Aos sábados e domingos, tem que chegar de manhã cedo. Mas, nessa época de verão, todos os dias estão lotados porque, como a praia é pequena, quando chegam 100, 150 pessoas já não dá pra acomodar mais ninguém", conclui.
O bar clube, que tem sido responsável por ser chamariz de gente que vai até a Praia do Bananal pelas belas fotos que compartilha nas redes sociais, funciona todos os dias, durante o verão, das 9h às 18h, e durante o ano todo, aos sábados e domingos, no mesmo horário. "Para o próximo ano, queremos começar a ver se fazemos algo na quinta e na sexta, porque tem gente que já tem esse pedido", adianta.
PRAIA DO BANANAL NO TOP 5 DOS CAPIXABAS
Nas redes sociais, a localização "Praia do Bananal" faz o maior sucesso entre os perfis mais bombados do Estado. Mas saindo do virtual, tem gente que colocou a praia à beira do Morro do Moreno como das melhores do Espírito Santo, como é o caso da arquivista Leila Valle, de 40 anos.
"Venho aqui há uns dois anos e está sempre assim: tranquila, com água linda, super agradável... E dá para tomar um bom drinque apreciando a vista linda", destaca. Leila afirma que vai a várias praias pelo Espírito Santo afora e que, no Estado, a Praia do Bananal está no seu ranking de top cinco: "Acho que primeiro eu, como moradora de Vila Velha, tenho que 'turistar' aqui. Depois, pelo Espírito Santo e, em seguida, pelo Brasil", defende.
Segundo a arquivista, todos os amigos dizem que ela sempre descobre lugares legais e ela acha que a Praia do Bananal é um desses points. "Todo mundo brinca dizendo isso. E realmente... (Risos). Venho sempre com as amigas e a turma toda para cá e eles também constataram isso", finaliza.
ESPORTES AQUÁTICOS
Hermano Palhares é quem coordena o aluguel dos materiais dos esportes aquáticos na Praia do Bananal. A hora em qualquer brinquedo custa R$ 50 e meia hora, R$ 30. "Tem stand up, caiaque e pedalinho. Qualquer pessoa pode usar, inclusive crianças, quando acompanhadas dos pais", diz.
Em frente à Praia do Bananal, está a Ilha da Baleia. Embora a ilha seja de propriedade particular, é possível dar uma volta por ela de caiaque ou pedalinho, como Hermano detalha que muitos turistas fazem. "É porque a água daqui chama a atenção. Tanto que na beira da praia ela é completamente cristalina. Então o passeio geralmente é dar a volta na ilha e voltar", frisa, indicando que a Ilha da Baleia não fica nem a três quilômetros de distância da costa.