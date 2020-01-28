Empresas lançam serviço de tuk-tuk em Vitória

Tuk-tuks começam a circular no trânsito de Vitória a partir de quarta-feira (29) Crédito: Marcelo Matos

Um novo meio de transporte por aplicativo chega em Vitória, capital do Espírito Santo, e já começa a atuar nesta quarta-feira (28). Conhecido popularmente e muito utilizado na Tailândia, Índia e Vietnã, o tuk-tuk poderá ser acionado por aplicativo e utilizado por até duas pessoas  além do motorista  por vez.

Segundo informou a Uber e Movida  empresas parceiras que lançaram o serviço, aproximadamente 20 tuk-tuks vão circular na Capital nesta primeira fase, e este número pode aumentar de acordo com a demanda. Neste primeiro momento, o transporte funcionará somente em quatro bairros:

Mata da Praia

Jardim da Penha

Santa Lúcia

Santa Helena

Quanto vai custar? De acordo com as empresas que apostam no novo transporte, o preço será flexível e mais barato do que o UberX. Como chamar um tuk-tuk? Para pedir uma viagem com o tuk-tuk não é necessário baixar nenhum outro aplicativo, basta usar a mesma conta Uber, já utilizada para solicitar viagens de carro, e garantir que o aplicativo esteja atualizado. Para novos usuários, é necessário baixar o aplicativo da Uber e se cadastrar na plataforma. Dinheiro ou cartão? Assim como nas viagens de UberX, os usuários poderão optar se querem pagar pelas viagens direto pelo aplicativo ou com dinheiro. Se eu pegar um tuk-tuk na Mata da Praia e quiser ir pro Centro de Vitória, pode? Não. O passageiro só conseguiá acionar o tuk-tuk quando a área de embarque e de desembarque for dentro da área de atuação do transporte, que inicialmente, abrange quatro bairros: Mata da Praia, Jardim da Penha, Santa Lúcia e Santa Helena

De acordo com Silva Penna, gerente de operações da Uber no Brasil, neste primeiro momento as viagens serão concentradas nas orlas de Vitória. Se locomover de tuk-tuk será mais barato do que viajar de carro. O nosso objetivo é oferecer mais opções na nossa plataforma para que as pessoas escolham nesse momento se querem viajar de carro ou de tuk-tuk", afirmou.

A iniciativa é uma parceria da Uber com a Movida. A locadora trouxe os veículos para o Brasil e os disponibilizará para aluguel aos motoristas interessados em dirigir na plataforma.

Para o motorista interessado em dirigir um tuk-tuk, basta ir até uma loja da Movida em Vitória e fazer a solicitação. É necessário ter Carteira Nacional de Habilitação (CNH) categoria A ou AB. Depois da análise dos documentos, a aprovação sai em menos de 24 horas.

Tuk-tuks começam a circular no trânsito de Vitória a partir de quarta-feira (29) Crédito: Marcelo Matos