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Em Itapoã e Itaparica

Em pleno verão, quiosques de portas fechadas a partir de 2ª feira em Vila Velha

Decisão judicial da Justiça Federal estabeleceu o dia 3 de fevereiro como data limite para o encerramento das atividades. Quiosqueiros tentam prolongar o atendimento pelo menos até o fim do Carnaval

Publicado em 31 de Janeiro de 2020 às 11:46

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 jan 2020 às 11:46
Os quiosques da orla de Itaparica e Itapoã começaram a ser demolidos no fim do ano passado Crédito: Ricardo Medeiros
Em pleno verão, quiosques de portas fechadas a partir de 2ª feira em Vila Velha
Quem quiser aproveitar os quiosques da orla de Itapoã e Itaparica, em Vila Velha, é bom fazer isso neste fim de semana. Isso porque a partir das 8h da próxima segunda-feira (3) todos eles não poderão mais abrir ao público, fato que revoltou os quiosqueiros da cidade. A ordem para o fechamento dos estabelecimentos partiu de uma determinação judicial da Justiça Federal.

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O presidente da associação dos quiosqueiros, Paulo Roberto Neves, disse que mesmo com a proximidade da data limite de funcionamento, ele e os demais proprietários acreditam em uma decisão favorável à continuidade da prestação de serviços pelos estabelecimentos.
"Temos trabalhado muito em cima disso, não apenas nos problemas em relação aos quiosques, mas já esperávamos uma decisão desse tipo. Agora a população, ainda mais nessa época do ano, ficaria sem opção, salientou.
Em nota, a Justiça Federal informou que o processo licitatório já se encerrou, com contratos já assinados, sob pena de não cumprir o acordo judicial de finalizar as obras dos novos quiosques até o final do mês de agosto próximo, desta forma o fechamento dos locais na próxima segunda é necessário para que as obras sejam concluídas no prazo estipulado.
'Esse processo ordenou em primeira mão a derrubada de todos os quiosques e a limpeza da praia. A Prefeitura ofereceu no cronograma a feitura da nova praia que são esses quiosques licitados, mas para começar apenas em março. Esse prazo até agosto daria para premiar a população e os comerciantes de Itapoã e Itaparica até uma data próxima ou então até o fim do verão, reforçou o representante.
Projeto de novos quiosques de Vila Velha que deverão ser entregues a partir do mês de agosto Crédito: Divulgação | PMVV
Até mesmos quiosqueiros que entraram na licitação e já possuem licença para iniciarem as obras tentam manter o fusionamento pelo menos até o Carnaval, entre os dias 22 a 25 fevereiro.
Ainda em novembro de 2019, os primeiros quiosques foram demolidos na região para dar início ao processo de modernização da orla. O processo de substituição dos quiosques de Vila Velha se arrasta há anos, mas no fim do ano passado o primeiro estágio para que os novos estabelecimentos fossem construídos de fato foi iniciado.

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