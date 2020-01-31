Os quiosques da orla de Itaparica e Itapoã começaram a ser demolidos no fim do ano passado Crédito: Ricardo Medeiros

Your browser does not support the audio element. Em pleno verão, quiosques de portas fechadas a partir de 2ª feira em Vila Velha

Quem quiser aproveitar os quiosques da orla de Itapoã e Itaparica, em Vila Velha, é bom fazer isso neste fim de semana. Isso porque a partir das 8h da próxima segunda-feira (3) todos eles não poderão mais abrir ao público, fato que revoltou os quiosqueiros da cidade. A ordem para o fechamento dos estabelecimentos partiu de uma determinação judicial da Justiça Federal.

O presidente da associação dos quiosqueiros, Paulo Roberto Neves, disse que mesmo com a proximidade da data limite de funcionamento, ele e os demais proprietários acreditam em uma decisão favorável à continuidade da prestação de serviços pelos estabelecimentos.

"Temos trabalhado muito em cima disso, não apenas nos problemas em relação aos quiosques, mas já esperávamos uma decisão desse tipo. Agora a população, ainda mais nessa época do ano, ficaria sem opção, salientou.

Em nota, a Justiça Federal informou que o processo licitatório já se encerrou, com contratos já assinados, sob pena de não cumprir o acordo judicial de finalizar as obras dos novos quiosques até o final do mês de agosto próximo, desta forma o fechamento dos locais na próxima segunda é necessário para que as obras sejam concluídas no prazo estipulado.

'Esse processo ordenou em primeira mão a derrubada de todos os quiosques e a limpeza da praia. A Prefeitura ofereceu no cronograma a feitura da nova praia que são esses quiosques licitados, mas para começar apenas em março. Esse prazo até agosto daria para premiar a população e os comerciantes de Itapoã e Itaparica até uma data próxima ou então até o fim do verão, reforçou o representante.

Projeto de novos quiosques de Vila Velha que deverão ser entregues a partir do mês de agosto Crédito: Divulgação | PMVV

Até mesmos quiosqueiros que entraram na licitação e já possuem licença para iniciarem as obras tentam manter o fusionamento pelo menos até o Carnaval, entre os dias 22 a 25 fevereiro.