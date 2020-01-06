Quiosques de Itaparica e Itapoã vão ser demolidos em fevereiro

Os 43 quiosques da orla de Itapoã e Itaparica, em Vila Velha, serão demolidos a partir do dia 3 de fevereiro. A informação foi passada pelo prefeito Max Filho em entrevista concedida à TV Gazeta na manhã desta segunda-feira (6).
Há uma decisão judicial que vai determinar a retirada de todos os quiosques a partir do dia 3 do mês que vem (fevereiro). É uma decisão da Justiça Federal. Todos os quiosques serão demolidos. Eram 153 no passado, hoje restaram 43 de pé, disse o prefeito.
Em novembro do ano passado, a Prefeitura de Vila Velha definiu os novos administradores dos quiosques das orlas de Itaparica e Itapoã. Os locais foram definidos por sorteio. Treze quiosqueiros terão a concessão dos espaços por 20 anos, sendo que o prazo pode ser prorrogado.
Na lista dos 13 vencedores da licitação, consta o nome de Bruno Vitalino, do Quiosque do Vitalino. O estabelecimento dele foi interditado pela Prefeitura de Vila Velha na semana passada. Pelo menos oito pessoas ficaram feridas após uma queima de fogos irregular no réveillon, que teria sido realizada no estabelecimento.
A licitação premiou exatamente aqueles quiosqueiros com experiência na orla. Todos os 13 que venceram são quiosqueiros atuais da orla. O quiosque dele (Vitalino) foi interditado e ele pode vir a perder essa concessão se vier a repetir esse tipo de ato. Ele foi multado várias vezes, explicou o prefeito.