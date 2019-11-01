Prefeitura inicia demolição de quiosque na Praia de Itaparica

Prefeitura inicia demolição de quiosques em Itaparica, Vila Velha Crédito: Vitor Jubini

Depois de muitos entraves e batalhas judiciais, começou na manhã desta sexta-feira (1º) a demolição do primeiro quiosque da orla de Itaparica, em Vila Velha. Por volta das 10h30, os primeiros operários da empresa responsável pela demolição iniciaram os trabalhos de retirada de peças e desmontagem no quiosque Rei da Praia, que por muitos anos era chamado de Rosi's Mar.

Na próxima segunda-feira (4), a demolição será concluída com a utilização de máquinas e outros equipamentos. Ao todo, os 46 quiosques da orla de Itaparica e Itapuã serão demolidos e darão lugar a 20 novos estabelecimentos. Nos primeiros dias da próxima semana, pelo menos já dois quiosques classificados como inativos serão demolidos.

Segundo o procurador-geral de Vila Velha, Ribamar Bezerra, esse primeiro estágio de demolição cumpre uma determinação judicial relativa à requalificação da orla da cidade.

"Foi feito um Termo de Ajuste no sentido de executar uma decisão judicial ainda do ano passado, que determinava a imediata demolição dos quiosques. Então foi homologado um plano de ação, que teria de ter início do processo demolitório no dia primeiro de novembro, que é o que estamos fazendo hoje. Dentro desse procedimento, primeiro estamos retirando o que havia dentro do quiosques, já com a autorização do proprietário, e na segunda-feira efetivamente as máquinas já entram para fazer a demolição, retirada do entulho para o local específico", detalhou.

Ribamar Bezerra, procurador geral de Vila Velha, acompanhou a demolição de quiosque em Itaparica, Vila Velha Crédito: Vitor Jubini

Com uma semana de prazo, a expectativa é que mais quiosqueiros voluntariamente permitam que os estabelecimento sejam demolidos. "Vamos aguardar os sete dias dados pela decisão judicial para a desocupação voluntária e depois do sétimo dia, faremos a desocupação compulsória dos quiosques", acrescentou o procurador-geral.

PRIORIDADE

Os quiosqueiros atuais poderão participar da licitação dos novos quiosques boa parte dos proprietários dos 46 estabeleciemntos já manifestaram interesse.

"Nós tivemos 17 donos que já manifestaram interesse em assumir os novos quiosques nesse processo de requalificação da orla. A maioria dos quiosqueiros está consciente que é uma decisão judicial, não passível de nulidade. A construção do mesmo é de responsabilidade do quiosqueiro. Este, terá de respeitar o modelo pré-estabelecido e aprovados pelos órgãos competentes", concluiu o Ribamar Bezerra.

DÉCADAS DE HISTÓRIA

Proprietária do quiosque que por anos levou o próprio nome, Rose Marinho disse que resolveu ser a primeira a aceitar a demolição já pensando em sair na frente no processo de licitação dos novos estabelecimentos.

Márcio Marinho e Rose Marinho, antigos proprietários do quiosque Rei da Praia (Rosi's Mar), que está sendo demolido em Itaparica Crédito: Vitor Jubini

"Entramos nessa licitação sim e esperamos conseguir um novo. Eu não fico triste porque meu quiosque já estava precisando de uma reforma. Então conversei com meu filho e vimos que não valeria a pena investir em algo que poderia ser demolido de um dia para o outro. Se a preferência será dada aos proprietários antigos, espero conseguir o meu. Mas são mais de 30 anos aqui. Desde que começou ainda em Itapuã com barraquinha de madeira", contou ela, que viu o antigo quiosque Rosi's Mar ser parcialmente desmontado.

O QUE DIZ A PREFEITURA

A nota diz ainda que a demolição foi iniciada nesta sexta-feira, "seguindo rigorosamente a determinação judicial. A empresa contratada por meio de licitação para executar o serviço chegou ao local às 8h para trabalhar no canteiro de obras, segundo a prefeitura. Às 10h30, foi iniciada a demolição manual do quiosque Rei da Praia

"A demolição com retroescavadeira e caminhão basculante só ocorrerá a partir de segunda-feira (4). A licitação para os novos concessionários, ocorrida no último dia 23, segue em fase de análise para a habitação dos concorrentes. A expectativa de conclusão desta é final de novembro deste ano. Já a requalificação da orla deve ser concluída até agosto de 2020", conclui a nota enviada pela assessoria de imprensa da Prefeitura de Vila Velha.

CONFIRA VÍDEO DO INÍCIO DA DEMOLIÇÃO DE QUIOSQUE EM ITAPARICA