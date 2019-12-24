Prefeitura de Vila Velha assina contrato de concessão de quiosques

Projeção com modelo de novos quiosques que serão construídos na orla de Vila Velha Crédito: Divulgação/PMVV

Os demais contratos, segundo informações que constam no site da prefeitura, deverão ser assinados nos próximos dias. A concessão para os 13 quiosques terá duração de 20 anos.

Veja Também Verão vai ser com obras e quiosques fechados na Grande Vitória

O secretário municipal de Administração, Rafael Gumiero, informou, também em matéria do site, que estão sendo assinados os contratos com os empreendedores que se mostraram habilitados para a execução das obras do projeto estabelecido pela Justiça. "Todos se mostraram capacitados para a nova fase estabelecida", disse.

Estiveram presentes ao ato de assinatura da concessão representantes dos quiosques Marujo, Vitalino, Jajá, Souza e Rosi Bar, Mar del Plata, Nivaldo e Dalleprani, além de integrantes da administração municipal.