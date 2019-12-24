Prefeitura de Vila Velha assina contrato de concessão de quiosques

Após a demolição de quiosques na orla de Vila Velha por determinação judicial, a prefeitura assinou nesta terça-feira (24) os contratos de sete dos 13 concessionários que poderão atuar nas praias de Itapoã e Itaparica. Eles venceram o processo de licitação, conforme deliberação da Justiça Federal.
Os demais contratos, segundo informações que constam no site da prefeitura, deverão ser assinados nos próximos dias. A concessão para os 13 quiosques terá duração de 20 anos.
O secretário municipal de Administração, Rafael Gumiero, informou, também em matéria do site, que estão sendo assinados os contratos com os empreendedores que se mostraram habilitados para a execução das obras do projeto estabelecido pela Justiça. "Todos se mostraram capacitados para a nova fase estabelecida", disse.
Estiveram presentes ao ato de assinatura da concessão representantes dos quiosques Marujo, Vitalino, Jajá, Souza e Rosi Bar, Mar del Plata, Nivaldo e Dalleprani, além de integrantes da administração municipal.
Para atuar na orla do município, os empreendedores foram capacitados com cursos oferecidos pela prefeitura, tanto na área de manipulação de alimentos quanto em atendimento ao público.