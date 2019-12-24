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Duração de 20 anos

Prefeitura de Vila Velha assina contrato de concessão de quiosques

Sete dos 13 concessionários que venceram a licitação formalizaram nesta terça-feira (24) o acordo para atuar nas praias de Itapoã e Itaparica
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 dez 2019 às 16:57

Publicado em 24 de Dezembro de 2019 às 16:57

Projeção com modelo de novos quiosques que serão construídos na orla de Vila Velha Crédito: Divulgação/PMVV
Após a demolição de quiosques na orla de Vila Velha por determinação judicial, a prefeitura assinou nesta terça-feira (24) os contratos de sete dos 13 concessionários que poderão atuar nas praias de Itapoã e Itaparica. Eles venceram o processo de licitação, conforme deliberação da Justiça Federal.
Os demais contratos, segundo informações que constam no site da prefeitura, deverão ser assinados nos próximos dias. A concessão para os 13 quiosques terá duração de 20 anos. 

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O secretário municipal de Administração, Rafael Gumiero, informou, também em matéria do site, que estão sendo assinados os contratos com os empreendedores que se mostraram habilitados para a execução das obras do projeto estabelecido pela Justiça. "Todos se mostraram capacitados para a nova fase estabelecida", disse.
Estiveram presentes ao ato de assinatura da concessão representantes dos quiosques Marujo, Vitalino, Jajá, Souza e Rosi Bar, Mar del Plata, Nivaldo e Dalleprani, além de integrantes da administração municipal.

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Para atuar na orla do município, os empreendedores foram capacitados com cursos oferecidos pela prefeitura, tanto na área de manipulação de alimentos quanto em atendimento ao público. 

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