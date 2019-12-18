Verão vai ser com obras e quiosques fechados na Grande Vitória

Quiosque JB fechado na Curva da Jurema Crédito: Vitor Jubini

Às vésperas do verão, alguns problemas de infraestrutura no litoral da Grande Vitória podem atrapalhar quem deseja curtir a estação mais quente do ano. O verão terá início no próximo domingo (17) com quiosques fechados, deques quebrados e erosão. Os turistas também vão se deparar com obras que estão sendo realizadas na tentativa de amenizar alguns problemas estruturais nas praias.

E as obras das novas estruturas só poderão ser realizadas depois que a prefeitura aprovar o plano de construção apresentado pelos novos ocupantes. Após a assinatura do contrato, há um prazo de 15 dias para que cada pleiteante apresente o plano de construção e de ocupação do quiosque. Após a aprovação do município, o responsável pelo ponto terá até 180 dias para finalizar a obra, destacou a prefeitura, por meio de nota. Até lá, moradores e turistas vão ter que se contentar com quiosques antigos e muitos desses estabelecimentos de portas fechadas.

Em Vitória , os frequentadores da Praia de Camburi vão se deparar com dois quiosques de portas fechadas. Na Curva da Jurema, a situação é ainda pior. Além dos nove quiosques que estão sem funcionar na região, a erosão tomou contra da praia, destruindo partes de quiosques e "engolindo" a faixa de areia. Com o avanço do mar, quem vai ao local mal consegue ficar na areia curtindo o dia ensolarado por conta do pouco espaço.

Segundo o diretor-presidente da Companhia de Desenvolvimento, Inovação e Turismo de Vitória de Vitória, Leonardo Krohling, já existe uma empresa vencedora da licitação para administrar os quiosques. A empresa que vai realizar a obra de engordamento da praia na Curva da Jurema, segundo ele, também já está definida.

Já temos a empresa vencedora da licitação para engordamento da praia, mas ainda não sabemos quando a obra vai começar. Pode ser que aconteça ainda neste no verão. Alguns quiosques da Curva da Jurema também poderão voltar a funcionar nesta estação, pontua.

Em Camburi, há quiosques fechados, como o K7, que neste ano foi alvo de reportagem devido à situação de abandono no local. Segundo o diretor da Ecos Eventos, Raimundo Nonato, responsável pela administração dos quiosques da região, o funcionamento do estabelecimento só deve acontecer depois do verão. A obra do K7 está a todo vapor, mas ela é grande, isso não irá atrapalhar a diversão dos frequentadores. Atualmente, os quiosques que funcionam atendem a todos os gostos, garante, já descartando a abertura da estrutura neste verão.

SERRA

A situação nas praias da Serra não é tão diferente. Os moradores reclamam de deques quebrados e de iluminação ruim em Nova Almeida. Os deques, em diversos pontos, estão quebrados, com a madeira solta e há pichação. Temos ainda postes com lâmpadas queimadas, afirma o comerciante Jackson Gomes da Silva, de 37 anos.

A Prefeitura da Serra informou, por meio de nota, que Nova Almeida recebeu nova iluminação, que consiste em 57 luminárias de LED, 38 novos postes de aço e 38 projetores. Já em relação aos deques a prefeitura realizou a reforma deles. Em Jacaraípe foram instalados 42 postes, 42 projetores de LED e 42 luminárias de LED no trecho que vai da Avenida Minas Gerais até a Avenida Guarany, totalizando, aproximadamente, 1.200 metros.

GUARAPARI

Quem for a Guarapari irá encontrar diversas obras sendo realizadas para melhorar a infraestrutura das praias, como em Meaípe, Praia do Morro e na Prainha de Muquiçaba. No entanto, a previsão de entrega de algumas delas está prevista somente para o final do verão.

Na orla da Praia do Morro, a mais frequentada por turistas, todos os banheiros estão sendo demolidos para a construção de novos. Haverá também a reforma de quiosques até dezembro. Enquanto isso, o município concedeu permissão aos comerciantes dos quiosques para atuarem provisoriamente na areia da praia, e o verão deles provavelmente será assim: dividindo a areia com banhistas. Já a revitalização da ciclovia, a recuperação do calçadão, do paisagismo e a instalação de novos guarda-corpos só devem ficar prontos em março.

Já em Meaípe, está prevista a construção do muro de contenção, do calçadão e da rua de lazer até o final do verão, o local conta com o problema de erosão que se arrasta há décadas . As obras de revitalização da Prainha de Muquiçaba também estão em andamento. A região terá módulo de banheiro subterrâneo, quiosque, guarda-corpo em aço, ciclovia, novo calçadão e pracinha.