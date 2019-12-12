Hotéis, bares e casas de show contratam 800 para trabalho de verão no ES

A estação mais quente do ano começa no próximo dia 22 de dezembro e com ela chega também oportunidades para quem quer trabalhar como temporário. Para este verão no ES , a estimativa é de que sejam abertas cerca de 800 vagas em cargos como garçom, arrumadeira, vigia, entre outros. As chances estão disponíveis em bares, restaurantes, casas noturnas, hotéis e parque aquáticos.
De acordo com o informações do presidente do Sindbares/Abrasel, Rodrigo Vervloet, a previsão deste ano é um aumento de 30% na contratação de mão de obra para o setor de bares e restaurantes.
Ainda conforme o executivo, a entidade tem boas perspectivas econômicas para este verão. A previsão é de que o faturamento seja 10% maior do que o último ano. Todas as áreas relacionadas a alimentação fora do lar costumam contratar nessa época, em especial, há um maior aumento na contratação de garçons", afirma Vervloet.
O setor hoteleiro também prevê aumento no número de contratações. Para este verão, serão contratados entre 10% e 15% trabalhadores a mais do que o mesmo período de 2019. O presidente da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis, seccional Espírito Santo (ABIH-ES), Gustavo Guimarães, afirma que a estimativa pode se confirmar por conta da procura dos turistas pelo Espírito Santo.
A taxa de ocupação até agora confirma essa projeção, acarretando a necessidade de reforçar o quadro de pessoal. Além dos empregos diretos, muitos outro indiretos são impulsionados. Toda a cadeia produtiva do turismo sai ganhando. A hotelaria é prestação de serviços e a melhoria na ocupação impulsiona as contratações, reforça.
O setor conta hoje com cerca de 4 mil empregos diretos. Com a estimativa de crescimento, devem ser gerados entre 400 e 600 novos postos de trabalho.
No setor de evento, também há uma grande demanda de profissionais. Só para se ter uma ideia, o Café de La Musique, que funciona em Meaípe, deve contratar 300 trabalhadores temporários.
O verão é uma estação muito esperada pelos comerciantes da região, seja do segmento de hotelaria, vestuário ou alimentação, e para quem está desempregado há inúmeras chances de conseguir um trabalho temporário. Levamos um público de no máximo 8 mil pessoas por evento. É um movimento incrível para o turismo e que eleva a economia em vários setores, frisa o sócio do estabelecimento Frederico Rezende.
CONFIRA ALGUMAS OPORTUNIDADES DE TRABALHO NO VERÃO
- Bar Abertura: Serão contratados 9 profissionais para atuar nas nas três unidades (Praia do Canto, Jardim Camburi e Jardim Penha). As chances são para auxiliar de cozinha (1 para cada loja) e atendente (2 para cada loja). Os interessados devem enviar currículo para: [email protected].
- Caranguejo do Assis: O restaurante está com diversas vagas de emprego abertas para quem quer trabalhar no verão. São 20 vagas, distribuídas pelos cargos de auxiliar de cozinha (5), cumin (10), garçom (10) e auxiliar de serviços gerais (5). Os interessados devem encaminhar o currículo para [email protected].
- Park do China: Serão 15 vagas extras para trabalhar no período de férias. Os profissionais vão atuar no restaurante e no parque aquático. As chances são para cargos como garçom e vigias atentos. Os interessados podem enviar o currículo para o e-mail [email protected].
- Ajellson: Quem quer trabalhar como vendedor de picolé pode fazer o cadastro na empresa. Para isso, é necessário levar o CPF e o comprovante de residência. A partir daí, o carrinho está liberado das 8 às 17 horas, é só encher e sair para vender. A cada item vendido, o vendedor recebe de volta R$ 1,20.
- Café de La Music: A programação de verão do Café de La Musique, que funciona em Meaípe, acontece de 27 de dezembro até o carnaval. Para esse, serão contratados 300 profissionais como barmans, auxiliares de produção, caixas e serviços gerais. Todos os postos são para trabalho temporário. É necessário ter acima de 18 anos e alguma experiência para as vagas pretendidas. Os interessados devem enviar o currículo para o e-mail [email protected].
- Rede Hoteleira: Para atender a demanda de turistas, os hotéis que fazem parte da Associação Brasileira de Hotéis, seccional Espírito Santo (ABIH-ES), a previsão é de que sejam contratados entre 400 e 600 profissionais para atuar até o final do carnaval. As chances são para garçom, copeiro, mensageiro, recepcionista, camareira e arrumadeira, por exemplo. Em breve, será possível cadastrar o currículo no site www.abih-es.com.br. Enquanto isso, os interessados podem enviar o currículo para o e-mail indicado no site.
- Cruzeiros: Quem quer aproveitar a oportunidade de trabalho para conhecer outros lugares no Brasil e no mundo, pode se candidatar para trabalhar em cruzeiros. A Infinity Brazil oferece chances para atuar nos restaurantes, bares, governança, cozinha, vendas, entretenimento, recepção, entre outros segmentos. O cadastro podem ser feito no site www.infinitybrazil.com.br.