Transportador Píer de Carvão da Vale Crédito: Felipe Amarelo

Your browser does not support the audio element. Obras para reduzir o pó preto vão gerar 1.400 vagas de emprego

As oportunidades são para diversas profissionais, como mecânicos, soldadores, caldeireiros, montadores de andaime, eletricistas, carpinteiro, pedreiros, pintores, projetistas e engenheiros. As contratações serão feitas pelas empresas terceirizadas responsáveis pelas obras, pelo Sistema Nacional de Emprego, o Sine.

As obras de controle ambiental são para atender as recomendações da Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb), após um acordo com o governo do Estado do Espírito Santo, por meio do Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema), e dos ministérios Públicos Federal e Estadual, inseridas no Termo de Compromisso Ambiental (TCA) . A ArcelorMittal também faz parte do acordo.

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Os investimentos da Vale, que começaram em 2018 e devem continuar até 2023, devem somar R$ 1,27 bilhão. Desse total, R$ 425 milhões já foram empregados em contratos e outros R$ 114 milhões estão em fase de contratação. Com esse aporte, cerca de 2,3 mil pessoas já foram contratadas para trabalhar nas obras.

SOBRE AS OBRAS

De acordo com Romildo Fracalossi, especialista de Meio Ambiente da Vale , o investimento será para a implementação de três novas wind fences, que são estruturas metálicas com telas, o enclausuramento de 40 quilômetros de correias transportadoras e o fechamento dos viradores de vagões. Com essas ações, o objetivo é reduzir as emissões de poeira em 93% em relação a 2010.

Em 2010 a empresa emitia 297 quilos por hora de partículas no ar. Em 2019 esse esse índice foi reduzido para 42 quilos por hora. A Meta da vale é reduzir essa quantidade para 21 quilos por hora até 2023.

Em junho deste ano a empresa colocou em operação três canhões de névoa para reduzir a poeira do pátio de pelotas de minério, na Ponta de Tubarão. Os canhões são como turbina de aviões que lançam microbolhas de água sobre as pilhas, formando uma espécie de neblina.