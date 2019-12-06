Vale irá investir R$ 845 milhões em obras para reduzir pó preto até 2023

Em 2010, a empresa emitia 297 quilos por hora de partículas no ar. Em 2019, o índice foi reduzido para 42 quilos por hora, segundo a mineradora. A Meta é reduzir a quantidade para 21 quilos por hora até 2023.

"Nós temos metas de colocar mais canhões de névoa em outros pátios de pelotas. Temos o objetivo de enclausurar 40 quilômetros de transportadores de correia, de usar um produto celulósico para formar uma camada branca nas pilas. Uma série de ações para contribuir, ao longo dos anos, para que a redução ocorra"

A empresa divulgou, na tarde desta sexta-feira (06), um balanço das ações de controle ambiental, com a conclusão do fechamento de duas áreas de armazenamento e movimentação de materiais. O fechamento do pátio de insumos da Usina 8, que armazena materiais usados na produção de pelotas, como o calcário e o carvão, e o enclausuramento do pier de carvão do Terminal de Praia Mole, por onde é embarcado o produto.