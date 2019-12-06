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Em Tubarão

Vale irá investir R$ 845 milhões em obras para reduzir pó preto até 2023

Investimento são para executar ações de controle ambiental previstas no Termo de Compromisso Ambiental (TCA)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 dez 2019 às 20:59

Publicado em 06 de Dezembro de 2019 às 20:59

Transportador Píer de Carvão Crédito: Felipe Amarelo
Vale irá investir, até 2023, cerca de R$ 845 milhões na realização de obras de controle ambiental, principalmente, para reduzir a emissão do pó preto,  proveniente da movimentação de produtos nos pátios, nas correias transportadoras de minério, nos píeres e nas usinas de Tubarão, em Vitória. 
O valor faz parte do montante de R$ 1,27 bilhão em investimentos da empresa para atender as recomendações do Plano de Metas da Companhia Ambiental de São Paulo (Cetesb), após um acordo com o governo do Estado do Espírito Santo, por meio do Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema), e dos ministérios Públicos Federal e Estadual, inseridas no Termo de Compromisso Ambiental (TCA), assinado no ano passado com o objetivo de de tratar as fontes de emissões de poluentes no Complexo de Tubarão. A ArcelorMittal também faz parte do acordo.
Em 2010, a empresa emitia 297 quilos por hora de partículas no ar. Em 2019, o índice foi reduzido para 42 quilos por hora, segundo a mineradora. A Meta é reduzir a quantidade para 21 quilos por hora até 2023.

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Segundo a Vale, desde a assinatura do termo, em 2018, foram assinados R$ 425 milhões em contratos, e outros R$ 114 milhões estão em fase de contratação. Com esse aporte em obras ambientais, atualmente 2,3 mil pessoas já foram contratadas.
Vale irá investir 845 milhões reais em obras para reduzir pó preto até 2023
De acordo com Romildo Fracalossi, especialista de Meio Ambiente da Vale, o investimento será para a implementação de três novas wind fences, que são estruturas metálicas com telas e o enclausuramento de 40 quilômetros de correias transportadoras e o fechamento dos viradores de vagões. Com essas ações, até 2023, o objetivo é reduzir as emissões de poeira em até 93% em relação a 2010.
"Nós temos metas de colocar mais canhões de névoa em outros pátios de pelotas. Temos o objetivo de enclausurar 40 quilômetros de transportadores de correia, de usar um produto celulósico para formar uma camada branca nas pilas. Uma série de ações para contribuir, ao longo dos anos, para que a redução ocorra"
Romildo Fracalossi - Especialista de Meio Ambiente da Vale
Cobertura pátio de insumos usina 8 Crédito: Felipe Amarelo

AÇÕES REALIZADAS

A empresa divulgou, na tarde desta sexta-feira (06), um balanço das ações de controle ambiental, com a conclusão do fechamento de duas áreas de armazenamento e movimentação de materiais. O fechamento do pátio de insumos da Usina 8, que armazena materiais usados na produção de pelotas, como o calcário e o carvão, e o enclausuramento do pier de carvão do Terminal de Praia Mole, por onde é embarcado o produto.
Em junho deste ano, a empresa colocou em operação três canhões de névoa para reduzir a poeira do pátio de pelotas de minério, na Ponta de Tubarão. Os canhões são como turbina de aviões que lançam microbolhas de água sobre as pilhas, formando uma espécie de neblina.

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