Governos de ES e SP assinam acordo para monitorar pó preto

Governador Renato Casagrande (PSB) assinou Procedimento de Manifestação de Interesse com o chefe do executivo paulista João Doria (PSDB) Crédito: Hélio Filho/Secom

Espírito Santo, Renato Casagrande (PSB), e de São Paulo, João Doria (PSDB), assinaram um acordo para a troca de informações entre os órgãos ambientais dos Estados. Farão o compartilhamento de atividades a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb) e o Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema). Segundo Casagrande, o órgão paulista vai ajudar a acompanhar as metas estabelecidas no Termo de Compromisso Ambiental assinado pela Vale e pela ArcelorMittal. Os governadores do, e de São Paulo,, assinaram um acordo para a troca de informações entre os órgãos ambientais dos Estados. Farão o compartilhamento de atividades a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb) e o Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema). Segundo Casagrande, o órgão paulista vai ajudar a acompanhar as metas estabelecidas no

Vitória e Serra. No documento, Vale e Arcelor se comprometem a cumprir 195 metas a curto, médio e longo prazo, até 2023. O termo, assinado em setembro do ano passado pelas empresas, pelo governo, pelo Ministério Público Estadual e pelo Ministério Público Federal, estipula objetivos a serem cumpridos pelas empresas instaladas na Ponta de Tubarão, entre. No documento, Vale e Arcelor se comprometem a cumprir 195 metas a curto, médio e longo prazo, até 2023.

O governador capixaba afirmou que a companhia paulista vai auxiliar o órgão capixaba a monitorar se as metas estão sendo cumpridas ou não. E que, além disso, a troca de experiências deve incluir mecanismos de controle da poluição ambiental.

"Nós assinamos um termo de compromisso ambiental. Nós, através dos Ministérios Públicos Estadual e Federal, com a ArcelorMittal e a Vale, e a Cetesb vai nos ajudar a fazer o acompanhamento das metas estabelecidas nesse termo de compromisso ambiental. E nós também vamos, nessa troca de experiência técnica, com certeza, avançar com o Iema nos mecanismos de controle da poluição atmosférica", explicou.

MUDANÇAS CLIMÁTICAS

Casagrande também confirmou a reativação do Fórum Capixaba de Mudanças Climáticas, que funcionou de 2011 a 2014, mas que estava inativo. A partir daí, um plano estadual voltado às mudanças do clima poderá ser criado.

Estou reorganizando com a presença do governo, dos municípios, do setor produtivo e da sociedade para que a gente estabeleça um Plano Estadual de Mudanças Climáticas tratando de adaptação, de mitigação, organizando os projetos que já temos para que nós possamos dar nossa contribuição tanto na captura de carbono quanto nas obras que ajudam nas adaptações às mudanças climáticas Renato Casagrande, governador do ES