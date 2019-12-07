O pó preto é um incômodo para os moradores da Grande Vitória. E muitos se perguntam o que está sendo feito para resolver esse problema que já se arrasta por anos. Agora, a população vai poder companhar as ações para redução de resíduos no ar pela Vale, no Complexo de Tubarão, pelo aplicativo Vale Ambiental, lançado na tarde desta sexta-feira (06).
A ferramenta, que já está disponível no Google Play ou via site www.vale.com/es, apresenta as ações provenientes das recomendações do Plano de Metas da Companhia Ambiental de São Paulo (Cetesb), após um acordo com o governo do Estado do Espírito Santo, por meio do Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema), e dos ministérios Públicos Federal e Estadual, inseridas no Termo de Compromisso Ambiental (TCA), assinado no ano passado com o objetivo de reduzir a emissão do pó preto. Além da Vale, a ArcelorMittal, que também atua em Tubarão, em Vitória, faz parte do acordo.
População vai poder fiscalizar a emissão de pó preto até pelo celular
O especialista de Meio Ambiente da Vale, Romildo Fracalossi, explica que o aplicativo apresentará informações atualizadas das ações implementadas pela empresa, os resultados alcançados, metas a serem atingidas e ainda as medições, mês a mês, das emissões de partículas no ar.
O aplicativo traz uma informação muito importante que são os resultados obtidos com a implantação do Plano Diretor Ambiental que a Vale firmou com o TCA. Ao acessar o aplicativo, a população poderá observar as emissões dos chaminés e o andamento das obras anunciadas, explicou.