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Em Vitória

População vai poder fiscalizar a emissão de pó preto até pelo celular

Aplicativo 'Vale Ambiental' vai apresentar, mês a mês, a quantidade de emissões de partículas no ar da Grande Vitória, proveniente da atuação da empresa em Tubarão
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 dez 2019 às 21:47

Publicado em 06 de Dezembro de 2019 às 21:47

Cobertura pátio de insumos usina 8 Crédito: Felipe Amarelo
pó preto é um incômodo para os moradores da Grande Vitória. E muitos se perguntam o que está sendo feito para resolver esse problema que já se arrasta por anos. Agora, a população vai poder companhar as ações para redução de resíduos no ar pela Vale, no Complexo de Tubarão, pelo aplicativo Vale Ambiental, lançado na tarde desta sexta-feira (06).

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A ferramenta, que já está disponível no Google Play ou via site www.vale.com/es,  apresenta as ações provenientes das recomendações do Plano de Metas da Companhia Ambiental de São Paulo (Cetesb), após um acordo com o governo do Estado do Espírito Santo, por meio do Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema), e dos ministérios Públicos Federal e Estadual, inseridas no Termo de Compromisso Ambiental (TCA), assinado no ano passado com o objetivo de reduzir a emissão do pó preto. Além da Vale, a ArcelorMittal, que também atua em Tubarão, em Vitória, faz parte do acordo.
População vai poder fiscalizar a emissão de pó preto até pelo celular
O especialista de Meio Ambiente da Vale, Romildo Fracalossi, explica que o aplicativo apresentará informações atualizadas das ações implementadas pela empresa, os resultados alcançados, metas a serem atingidas e ainda as medições, mês a mês, das emissões de partículas no ar.
O aplicativo traz uma informação muito importante que são os resultados obtidos com a implantação do Plano Diretor Ambiental que a Vale firmou com o TCA. Ao acessar o aplicativo, a população poderá observar as emissões dos chaminés e o andamento das obras anunciadas, explicou.

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